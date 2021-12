STVARI KOJE NE TREBA DA PONAVLJATE: Sprečite pucanje i ispadanje vlasi!

Mnoge svakodnevne navike na koje ne obraćamo pažnju dovode do ove pojave, koja izluđuje žene.

Ako ste primetili da vam pojačano opada kosa ili da je gubite samo na određenim mestima, pored zdravstvenih problema, razlog potražite i u svojim svakodnevnim navikama. Kosi štetimo neadekvatnom ishranom, ali i spoljašnjim uticajima, koje i te kako možemo kontrolisati. Ako prilikom vezivanja, pranja ili češljanja primetite učestalo pucanje i ispadanje vlasi, obratite pažnju na ovih pet loših navika, koje verovatno često ponavljate...

KOSU PERETE PREVRUĆOM VODOM

Jasno je da vruća voda dehidrira vlasi, što dovodi do suve i lomljive kose sklone opadanju. Imajte na umu da je uvek korisnije kosu ispirati što hladnijom vodom.

foto: Shutterstock

PRETERANO JE STILIZUJETE ELEKTRIČNIM APARATIMA

Kosa i njen odbrambeni sloj građeni su od proteina, koje visoka temperatura uništava. Preteranim korišćenjem pegle, figara ili fena za kosu dobijate lomljive i krhke vlasi koje izgledaju beživotno. Ali ako baš ne možete bez ovoga, obavezno pre stilizovanja kosu poprskajte zaštitnim sprejom.

NEZDRAVO SE HRANITE Za zdrav i lep izgled kose prvenstveno je zaslužna bogata ishrana i sve ono što joj dajemo iznutra. Zato je važno redovno unositi namirnice bogate belančevinama i vitaminima.

foto: Shutterstock

ČVRSTO JE VEZUJETE

Ako su punđe, visoki rep i zategnuta kosa među vašim omiljenim frizurama, bilo bi dobro da se neko vreme odmorite od njih. Na mestu gde vežete gumicu dolazi do pucanja vlasi, ali i ispadanja kose na ivici gde se spajaju čelo i vlasište. Upravo ova navika može dovesti do alopecije, to jest ćelavosti, što trajno slabi folikul i kosa na tom mestu više uopšte ne raste. Kosu češće nosite raspuštenu ili je vežite nisko gumicama od tkanine, ali nemojte je uvek vezivati na istom mestu.

IZLAŽETE JE JAKOM SUNCU ILI HLADNOĆI

Kosa koja se prečesto izlaže velikoj količini UV zraka može da izgubi elastičnost i čvrstoću, što dovodi do lomljenja i opadanja. Isto je i ako je ne zaštitite od niske temperature. Zato, bez obzira na godišnje doba, investirajte u kapu ili šešir, i koristite regeneratore i pakovanja koji će je nahraniti i obnoviti.

ČESTO KORISTITE ŠAMPON ZA SUVO PRANJE

Ubrzan dnevni tempo, previše obaveza, stresa i umora često nas navode da umesto pranja kose posegnemo za šamponima za suvo pranje. Tim postupkom štedimo vreme, ali ne i svoju kosu. Upravo se njihove čestice usled prekomerenog korišćenja nakupljaju na vlasištu, a to dovodi do pojave peruti, zatvaranja folikula i onemogućavanja rasta kose jer teme ne "diše".

foto: Profimedia

(Foto: Shutterstock)

