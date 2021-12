LEVA STRANA MI SE ODUZELA, MISLILA SAM DA JE MOŽDANI UDAR: Naša blogerka progovorila javno o porođaju i zašto je prestala da doji

Blogerka i Instagram influenserka Ena Luna, pre tri meseca rodila je ćerkicu Dašu, a sada je po prvi put na svom Jutjub kanalu progovorila o iskustvu sa porođaja, carskom rezu, mukama sa dojenjem i problemima sa hipertenzijom.

Ena Čubrilo, na Instagram nebu poznatija kao Ena Luna, krajem septembra ove godine rodila je drugu ćerkicu i dala joj neobično ime Daša. Trudnoća je prošla lagano, ali haotično. Sve vreme je radila, renovirala porodični stan, i uz sve obaveze oko bloga i starije ćerke Nastje, nikako se nije mogla opisati kao lenja trudnica. Dva dana nakon porođaja carskim rezom koji je protekao u najboljem redu, krenule su prve komplikacije, a uzrok je bio - visok pritisak. Sve o tome otkrila je u Jutjub videu.

- Imala sam dve kritične epizode, dva puta sam se zamalo onesvestila. Prvi put kada sam prvi put ustala, krenulo je da mi zuji u ušima. Sestra me je odmah vratila u krevet i rekla da je to znak da ću pasti u nesvest. Ohrabrilo me je to što sam se prvi dan nakon porođaja dobro osećala, ali prvo ustajanje nije prošlo onako kako sam zamišljala. Drugi put se to desilo kada je bila proslava Dašinog rođenja. Kada sam se čula sa Nikolom I mamom, bila sam prilično euforična zbog proslave međutim kada sam krenula do toaleta shvatila sam da se ne osećam dobro. U tom momentu je naišao moj anesteziolog, videli su da sam loše, da mi je povišen pritisak. Dali su mi infuziju I neke lekove I probudila sam se tek nakon 3-4 sata, kada je proslava već uveliko trajala. Porodica se jako zabrinula jer im se satima nisam javljala na telefon.

Treći dan nakon porođaja, Ena je sa bebom izašla iz porodilišta, iako smatra da tako kratak period oporavka pod nadzorom lekara nije dovoljan. Iako se osećala dobro kada je stigla kući, rez je nije boleo, beba je počela da sisa, brzo su ponovo počeli problemi sa visokim pritiskom. To je uslovilo I dojenje, gde počinje I njena druga borba. Borba za laktaciju.

- Ovog puta sam bila mnogo spremnija za dojenje, imala sam veliku pomoć, edukovala se na tu temu, ali ni to mi nije pomoglo. Mislila sam da ću sa drugom bebom uspeti da uspešnije I duže dojim, ali to se nije desilo. Veoma sam teško to prihvatila I našla se u nekoj vrsti postporođajne depresije. Usput je I dalje trajao moj problem sa visokim pritiskom I jednu noć sam mislila da ću dobiti moždani udar. O ovome nikada nisam pričala na instagramu. Cela leva strana mi se oduzela, oko mi je pulsiralo. Bila sam prestravljena zbog toga, grozno sam se osećala. Nisam mogla da žmurim ni da spavam.

Patronažna sestra koja ju je ubrzo posetila primetila je da je jako otekla I da nešto nije u redu. Jasni znaci su oticanje zglobova, pulsiranje, bol u glavi.

- Kada mi je izmerila pritisak, bio je 160 I nešto sa 80 I nešto. Patronažna je rekla da odmah zovem doktora, da bih dobila terapiju. Nakon par dana sam se potpuno preporodila.

Težak period je bio iza nje, ali problemi sa dojenjem su ostali. Daša je želela da sisa, ali nije imala snage da uzme dovoljno mleka. Začarani krug izmlazanja i pokušaja dojenja se završio nakon mesec I po dana, kada je potpuno prešla na dohranu. Ena je to teško prihvatila, ali ipak joj je bilo najvažnije da sačuva svoje psihičko zdravlje kako bi mogla u potpunosti da se posveti svojoj bebici.

Daša je na prvoj kontroli jako malo napredovala, nije prešla čak ni kilažu sa porođaja. Odmah su joj prepopučili dodavanje adaptirane formule, što je značajno uticalo na produkciju mleka I rezultiralo odbijanjem sise.

- Najbolji savet koji bih mogla da vam dam u vezi dojenja jeste da slušate sebe I svoje instinkte. Saveti stručnjaka su velika pomoć, ali vaša odluka neka bude u skladu sa vašim osećajem. Ovo je moje iskustvo, ne znači da će nekom drugom biti isto, ali želela sam to da podelim sa svima I možda pomognem nekoj mami koja trenutno prolazi kroz isti scenario - zaključila je Ena.

Bonus video:

04:12 Ova biljka će doneti sreću i blagostanje u vaš dom! Ali, treba posebno da pazite na ovo