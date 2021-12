TRIKOVI ZLATA VREDNI: Samo jednom rečenicom možete sprečiti svađu i prepirku sa SVEKRVOM tokom plaznika

Porodicu ne možete da birate. Ali se možete pokušati da naučite da se bolje ophodite sa njima.

Praznici su pravo vreme kad napetost, svađe i stres izbijaju na površinu. Više od 60 posto žena požalilo se da odnosi između njih i svekrva eskaliraju upravo za vreme praznika.

foto: Profimedia

Kada vam njegova majka uputi kritiku ili negativan komentar, bilo da je reč o najbanalnijim sitnicama, recite joj da je u pravu. To će je itekako iznenaditi. Umesto da ulazite u diskusije, da se opravdavate ili pak branite, jednostavno se složite s njom, skrenite misli i otklonićete povod za svaku daljnju svađu.

Takođe, ne dopustite da zbog njenih reči nastrada vaš partner, jer on ne može biti odgovoran za ponašanje i komentare svojih roditelja.

foto: Profimedia

Dogovorite sa njim tajni znak

Kako stvari ne bi eskalirale, i kako biste sprečili svađu, pre bliskog susreta sa porodicom napravite mali dogovor s partnerom. Upozorite na one situacije u kojima imate kratak fitilj i koje vas olako mogu izbaciti iz takta. Dogovorite s njim tajni znak, poput laganog kašlja, ili njemu vidnog dodirivanja nekog dela tela poput uva, nosa ili usta kojim ćete ga upozoriti kad osetite da više ne možete izdržati, da su stvari izmakle kontroli i da biste mogli eksplodirati i da je vreme da na scenu istupi on.

Takvom vrstom zajedničkog dogovora mu dajete šansu da vas, na sebi svojstven način, odvoji od svoje mame i spreči mogući sukob. Najvažnije je da se fokusirate na to kako ćete praznike provesti sa svojim partnerom te se potrudite da doživite nezaboravne trenutke. Ako ne postavite tako stvari unapred, povećaćete izglede da dođe do neprijatnih situacija.

Istraživanja su pokazala da ako su vam vaše razlike stalno na pameti, ako neprestano razmišljate o tome koliko ste vi i partner drugačiji, razlike će vremenom postati i nepremostive.

foto: Profimedia

Najvažnije je, posebno u stresnim prilikama, posvetiti se jedno drugome. Zaboravljeni hobiji i zajednički interesi neka temelje plan vaših praznika. Vratite se nekim starim ritualima i romantičnim trenucima.

Ako vam smeta kada vam prigovara da previše radite, a s druge strane vi očekujete bonus kojim ćete lakše time pokriti troškove, razgovarajte s njim. Podsetite ga zašto to činite.

Problem uvek možete izbeći na način da pronađete vreme u rasporedu koje ćete provesti s partnerom, neka to bude vreme u kojem ćete se oboje osećati dobro i činiti ono što volite.

Kada osetite da se ne možete kontrolisati, kada vas "izbace iz cipela" i osećate da se ne možete nikako odupreti osećajima poput ljutnje i napetosti, zastanite na trenutak pa se zapitajte jeste li ljuti zaista baš na njega ili ste uopšteno pod stresom.

Ublažite stanje u kom se nalazite, smirite negativne emocije tako što ćete pet puta polako udahnuti brojeći do pet i izdahnuti brojeći do osam... Ponovite to nekoliko puta kako biste se umirili.

foto: Shutterstock

(Kurir.rs/A.M./24sata.hr)

