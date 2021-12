BEOGRAĐANKA JE ČEKALA SINA ZA NOVU, A DOBILA MEJL: Kada je pročitala njegovu odluku, shvatila je šta je radila pogrešno CEO ŽIVOT

Novogodišnji i božićni praznici su vreme kada se porodica okuplja, druži i nadoknade vreme koje su propustili tokom godine.

Nisu svima praznici uvek radosni, mnogi zbog posla, a i daljine ne mogu da se okupe za prazničnom trpezom. Prenosimo u celosti ispovest jedne majke sa društvenih mreža, posle koje se možda zapitate šta su prave vrednosti i koliko porodica je važna.

"Decenijama, od trenutka kada sam postala majka, borim se svim silama da dečacima ništa na ovom svetu ne nedostaje. Da uvek budu siti, obučeni, zadovoljni i šta sam radila?! Radila sam, radila sam do krajnjih granica da bih dobila bonus ili da bi me novi poslodavac zapamtio i zadržao, radila sam prekovremeno. Nekad je bilo plaćeno taman toliko da kupim neku skuplju krpicu za sinove, da ih možda posaljem na letovanje ili zimovanje. Radila sam sve vreme i od kuće. Prvo što sam radila kad stignem kasno naveče, odmah upalim kompjuter i radim. Usput ih pitam šta je bilo u školi, izvičem se ako nisu uradili domaći... i tako svaki dan, mesecima, godinama, evo sad i decenijama - dve. Jednom mi je sin pred svima odbrusio: "Nas mama ne voli!", plakala sam danima, objašnjavala da radim i da sam zauzeta jer treba da imamo dovoljno novca i da je danas sve skupo pa i slobodna i srećna mama. Nisam se opametila, sad je kasno. Dok sam odbrojavala dane kada će mi sa studija doći sin za Novu godinu, isti onaj koji je rekao njega mama ne voli, dobila sam mejl:

"Mama, znam da me voliš i znam da me iščekuješ, ali ove godine neću doći. Ne mogu mama da dođem i dobijem jedan zagrljaj, jedan ručak, za kojim ćeš odgovarati na stotinu poruka i dok pričam kako mi je u domu, 1.000 kilometara od tebe, ti me prekineš: "Sačekaj samo da odgovorim na mejl". Ne mogu, mama, oprosti mi, boli me, povređuje, malo mi je samo jedan zagrljaj. VOLIM TE"! PS: Nemoj me moliti, znam da ćeš i za ovaj praznik raditi! Znam i da tebe boli, ali tako sam odlučio"!

Prvo me je obuzela ljutnja, bes, kako je drzak i bezobrazan. Zar sam ga tako vaspitala, da bude nezahvalan?! I onda mi je sve bilo jasno. Pa nisam imala kad da ga vaspitam, sam se vaspitao i gledao šta ne želi da bude. Ne želi da budem JA. Kad je bio dete, njemu je trebala mama, da ga zagrli, priča s njim, da bude uz njega kad maturira, da mu pokazuje... Šta je dete znalo šta je novac?! Znao je da mora mama da radi, ali da li mora stalno... Onda sam se okrenula iza sebe, i shvatila sam šta sam sve propustila u njegovom životu, gde nisam stigla da budem, da se radujem sa njim, da plačem sa njim... Koliko zagrljaja sam propustila...", napisala je jedna majka, koja će ove godine propustiti još jedan zagrljaj jer je pogrešno izabrala ili se pogrešno postavila.

Ova Beograđanka će Novu godinu dočekati sama, a nekad je praznični sto bio pun. Nova godina je vreme za donošenje važnih odluka, možda će, posle ovog mejla, ova mama, sad kad je shvatila šta je radila pogrešno celi život, doneti drugačije i nove odluke.

