JA NISAM SPONZORUŠA! PA ŠTA AKO JE ON U ZATVORU I SVE MI KUPUJE! Našla pravu LJUBAV iza rešetaka, ali svi joj zameraju OVU stvar!

No mlada žena otkrila je da se zaljubila u serijskog provalnika dok je on bio u zatvoru. Bri Saton, 21-godišnja njegovateljica, počela je razgovarati s osuđenim provalnikom 31-godišnjim Harlijem Vebom, u avgustu prošle godine jer je njena prijateljica takođe bila u vezi sa zatvorenikom koji ju je pitao ima li ona prijateljicu za njegovog prijatelja.

Nakon mesec dana razmene bezbrojnih poruka, telefonskih poziva i pisama, par je bio oduševljen i ušli su u vezu, uprkos tome što se nisu lično sreli još osam meseci. Ova 21-godišnjakinja iz Svindona tada je iznenadila svog dečka tetovažom njegovih inicijala pri njenoj prvoj posetu zatvoru u maju ove godine, od tada ga posećuje svake nedelje, a razgovaraju i telefonom oko 15 puta dnevno.

Harli svoju novu devojku obasipa bezbrojnim darovima iz svoje ćelije, uključujući dizajnersku odeću, cipele, ruže pa čak i štene francuskog buldoga. Bri je uzvratila ljubomornim trolovima koji je proglašavaju sponzorušom insistirajući na daljnjem razmazivanju jer su zaljubljeni. Otkrila je da takođe dizajnerska garderoba čeka i Harlija kada izađe u januaru.

Sve je započelo tako što je Briina prijateljica bila u odnosu s nekim u zatvoru i pitala je želi li i ona razgovarati s nekim tamo jer je to pitao prijatelj. Pomislila je zašto ne, nema šta da izgubi. Bila je slobodna već dve godine. Nije ušla u to sa željom da joj on bude dečko ili nešto slično, samo je imala nameru s njim razgovarati kao s prijateljem. U početku je, priznaje, bila malo nervozna, nikada nije radila nešto slično, niti je imala pojma kako zatvor funkcioniše.

Bila je šokirana načinom na koji je on razgovarao, jer je bio tako lep i drugačiji od načina na koji su drugi pre njega pričali i ophodili se prema njoj. Mislila je da je stvarno drag. Otprilike nakon mesec dana shvatila je da se zaljubila u njega. Oboje su osećali isto, ali su bili previše uplašeni da bilo što kažu, a onda mu je jednog dana prijatelj rekao da joj mora reći da je voli.

Saton kaže da je ispitivala Harlija o njegovoj kriminalnoj prošlosti kada su prvi put razgovarali u avgustu 2020., kada je otkrila da je često "ulazio i izlazio iz zatvora" zbog provala, tokom poslednje decenije. Zbog svoje poslednje provale u aprilu 2017. godine bio je zatvoren na 48 meseci, a zbog jednog sukoba produžen mu je rok do sjanuara 2022. Ali Bri je uprkos svemu uspela zamisliti budućnost s njim, zahvaljujući njegovom poštenju i naporima da stvori bolji život za sebe, radio je na tome tako što je sam sebe naučio čitati i pisati u zatvoru, nakon što je propustio većinu svog obrazovanja, zbog maltretiranja vršnjaka zbog njegovog porekla, prenosi The Sun.

Nakon što su bili osuđeni samo na telefonske pozive jer su ograničenja Kovida dovela do zabrane poseta zatvoru, par se konačno prvi put lično sreo u maju ove godine, nakon osam meseci veze kada je Bri posetila svog dečka u zatvoru Elmlej. Objašnjava kako su prvi videopoziv imali u oktobru prošle godine i tada su se prvi put videli, a prvi put su se lično sreli u maju ove godine jer nisu mogli imati posete.

Bila je tako uplašena, ali joj je bilo lepo, i na kraju posete kada je ispružio ruku i dodirnuo njenu, ostvarili su i svoj prvi kontakt. Njegove inicijale je tetovirala neposredno pre prve posete jer mu je htela priuštiti iznenađenje, što mu se i svidelo. Sa suzama u očima joj je poručio da bi voleo da može učiniti isto, ali očito je da ne može u ovom trenutku.

Taj čin Saton opravdava time što ga voli. Uživa ga posećivati, jer su im posete uvek tako lepe, tako da je stvarno srećna, a on joj je uvek tako zahvalan. Otkako su u oktobru prošle godine postali službeni par, Harli je razmazio svoju devojku raskošnim darovima, uključujući gomile ruža i dizajnerskih cipela, kao i sentimentalne čestitke i ručno izrađeni kip.

Njegov tata je čak svojoj budućoj snaji kupio štene francuskog buldoga, desetomesečnog Drima, da bi ga par skupa čuvao kad Harli izađe iz zatvora. Zatvorenik iznenađuje svoju devojku darovima tražeći od njene prijateljice da ih naruči u njenu kuću, a dopušta i Bri da koristi njegov bankovni račun. U međuvremenu, Saton je napravila dizajnersku garderobu za Harlija, za vreme kada izađe iz zatvora. Opskrbila ga je luksuznim artiklima, uključujući Guči kaiš, Luj Viton cipele i Najke patike. Često joj kaže da ide i sredi što joj treba ili da izađe s prijateljima i lepo se provede.

Bri uživa u tome, iako ljudi komentiraju da je sponzoruša, ona mu svaki put kad joj on želi nešto nabaviti, kaže da ne želi ili ne treba ništa, ali on voli da je razmazi i želi ju usrećiti . Kako ljudi ne bi mislili da je situacija jednostrana, ona kupuje i njemu. Kako je dugo u zatvoru, zapravo on nema novu odeću te ona ne želi da mora nositi staru koja mu budi loša sećanja, pa mu na ovaj način želi pružiti novi početak s novom garderobom, što joj pomaže i skrenuti misli s vremena i čekanja na njega.

Kako sat do Harlijevog izlaska iz zatvora odbrojava, do januara sledeće godine, on je premešten u zatvor Ekseter kako bi bio bliže hostelu u kom će morati boraviti šest meseci kao deo uslovne kazne. Taj je potez prepolovio Briino vreme putovanja ka njemu te ona planira do njegovog puštanja na slobodu se preseliti kako bi mu bila bliže, dok ne budu mogli zajedno kupiti vlastiti dom.

Odbija dopustiti zabrinutosti članova porodice da stanu na put njenoj novoj vezi i ostaje uverena da će par pokazati da su njihova negativna očekivanja pogrešna. U početku je njeni roditelji nisu baš razumeli i pitali su se kako može voleti nekoga ili biti s nekim koga nije ni upoznala, a kako je vreme odmicalo, shvatili su da njihova veza nije šala i da je ozbiljna. Oni će podržati sve što ona radi, iako misli da neće razumeti sve dok ga sami ne upoznaju.

Puno komentara dobija i od ljudi koji govore da Harli razgovara s gomilom devojaka kao i s njom. Bri im odgovara, da je to slučaj, ona bi to dosad saznala. Dobija i veliku podršku od svojih pratilaca na TikToku, čak više podrške ima od stranaca nego od nekih svojih prijatelja.

