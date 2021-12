NEMOJTE SE IZNENADITI: Kućni aparati danas kraće traju, a OVAJ traje i do 18 GODINA!

Kada vam se unište patike ili neki komad odeće, finansijski je lakše nadomestiti taj "gubitak", ali kvar mašine za veš, frižidera ili nekog drugog kućnog aparata može vas finansijski unazaditi mesecima

Ma koliko se brinuli o kućanim aparatima, u jednom trenutku će vas izneveriti. Iako se ne može tačno predvideti koliko će neki uređaj trajati, ovo vam može pomoći da dobijete barem okvirnu sliku kada je vreme da se pripremite za kupovinu novog.

Frižideri Mnogi modeli frižidera proizvedeni u razdoblju od 1920. do 1950. i danas služe svojoj svrsi. Teško je i zamisliti da će neki moderniji model trajati toliko dugo. Prosek je od devet do 13 godina. Mnogi će reći: i kraće! Iako ne možete uraditi mnogo da nekom uređaju produžite "radni život", ipak možete pri kupovini birati modele koji će trajati duže jer nemaju ugrađene mehanizme koji ispuštaju zvučne signale dok su vrata od frižidera otvorena i sl.

foto: Shutterstock

Šporeti Moderni električni šporeti trajaće u proseku od 13 do 15 godina, a plinski od 10 do 18 godina. Plinski šporeti služiće vas u proseku od 15 do 17 godina, ali mnogo toga zavisi i od vaših navika kuvanja i održavanja uređaja.

Mašine za sudove U zavisnosti od modela, kao i za svaki kućni uređaj, neke mašine trajaće duže, neke kraće. Ipak, prosek "životnog veka" vaše mašine za sudove je oko devet godina.

foto: Profimedia

Računari Kao i svaki uređaj, a ovaj posebno, zahteva održavanje. Ipak, ako očekujete da će vaš računar izdržati duže od pet godina, previše očekujete. Prosek je oko tri godine, naravno, opet sve zavisi od modela i koliko ga održavate.

Televizori Televizori danas troše znatno manje električne energije nego modeli starijih generacija, ali LCD/LED TV trajaće između 4-10 godina, dok za plazmu možete očekivati mnogo kraći rok trajanja - oko tri godine.

(Foto: Shutterstock)

