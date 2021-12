BILO JE DOVOLJAN JEDAN DETALJ DA GA PROVALI NA KECA: Dečko je varao i mislio je da se IZVUKAO, ali zaboravio je na jednu stvar!

Korisnica TikToka Anđela, na svom profilu je podelila je video u kom je pokazala kako je otkrila da je dečko vara.

On joj je rekao da će sa svojom porodicom provesti dan na reci te joj je poslao i fotografiju s kajaka kako bi joj pokazao kako se dobro provodi. No ono što nije primetio je jedan vrlo važan detalj koji je otkrio da laže, a to je odraz u naočarima.

Na fotografiji njen dečko nosi sunčane naočare koje naravno imaju odraz, a pomoću njega je Anđela shvatila da je vara jer je zumirala fotografiju i ugledala nepoznatu devojku kako sedi s njim u kajaku.

U videu je nakon njegove fotografije pokazala i kako joj dečko ne odgovara na poruke nakon što je shvatila zapravo s kim je.

foto: Printscreen/TikTok

U drugom videu, Anđela je ispričala kako je dečko priznao da je varao i da su nakon toga raskinuli.

- Znala sam da me vara jer mene nikad nije zvao na takve stvari, poput odlaska na kajak. Jednostavno je bio previše zaslepljen da bi to tada video - objasnila je ona.

Njeni snimci su ubrzo postigli veliku popularnost, a mnogi su ss njom saosećali i su komentarisali kako nije zaslužila nekog ko se tako ponaša prema njoj.

- Istina uvek izađe na videlo, ovog puta zbog odraza - komentirala je jedna korisnica.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

02:02 ŽELELA SAM DA IMAM TROJE DECE, MAJČINE REČI MI ODZVANJAJU U GLAVI: Glumica otvorila dušu i progovorila o ĆERKI