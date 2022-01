SIMPATIČNI ILI - "SIMPATIČNI": Najgora stvar koja može da vas snađe od ljudi je da vas lažu i da su dvolične osobe

Krajnje je vreme da više ne doživljavate obmane zahvaljujući sopstvenom pogrešnom mišljenju o drugim ljudima. Evo kako da prepoznate manipulatore i dvolične osobe na vreme, a sigurno ih več ima i među vašim poznanicima, pa čak i među osobama koje smatrate prijateljima.

JEDNOSTRANI RAZGOVORI

Postoje brojni znakovi da vama simpatične osobe imaju loše namere. Prave se da su nam pravi drugari, a zapravo nam žele loše. Prisetite se ko je oko vas programiran da dominira konverzacijom i kazaće vam se samo.

foto: Profimedia

Običnim, dobrim ljudima možda nedostaje sposobnost aktivnog slušanja, ali će se bar truditi da vode dijalog i razgovor sa takvom osobom će biti obostran. To će, u početku, da radi i manipulator, ali kada oseti da njegove taktike ne deluju, upotrebiće druga sredstva da postigne svoj cilj.

Ponekad će se promena taktike dogoditi iznenada, u sekundi, nećete se snaći a manipulativna osoba će odjednom pokazati navodni interes za vaš život i raspitivati se šta ima novo kod vas. Budite uvereni, za takvo ponašanje postoji jednostavno objašnjenje: pred vama se ne nalazi dobra i simpatična, već sebična, manipulativna i dvolična osoba, posebno ako ovakvo iznenadno i zagonetno raspitivanje brzo prekine i sebe postavi u centar pažnje. Razgovor postaje jednostran, na scenu stupa nagovaranje.

Da li ćete sada kada ovo znate dozvoliti da takva osoba uspe u svojim pokušajima?

NAGOVARANJE I PRITISAK

Da li ste doživeli da neko pokušava da vas nagovori na nešto za šta unapred zna da baš i nije dobro po vas?

foto: Profimedia

Sigurno jeste. Nagovaranje i pritisak mogu da budu moćno oružje poslovnih saradnika, "simpatičnih" drugara i "prijatelja", posebno ako je žrtva (vi) dobronamerna i nije dovoljno pronicljiva kada ovakve zloće stupe na scenu, navodno kroz šalu.

Još lakše ćete biti nagovoreni na nešto ako ne znate da kažete "ne". Ako ste toga svesni, krajnje je vreme da počnete da razvijate moć rasuđivanja.

REĐAJU SE PROHTEVI

Talenat koji poseduju manipulatori jeste odlično izražena sposobnost da vas izmore. Prepoznaćete ih lakše ako ih dobro izanalizirate: "slatki" drugari neprestano nešto traže od vas.

foto: Profimedia

Manipulatori to rade zato što ih njihov veliki ego pored vas takvih kakvi jeste neprestano uverava da će svojim superiornim metodama nadjačati osećaj samokontrole žrtve (vas).

Znamo da nije svaki zahtev manipulativan, ali u ovom slučaju se iznosi na suptilan način. Na vama je da prestanete da budete zbunjeni i da stalno popuštate. Suprotstavite se njihovim prohtevima i odlučno odbijte da učestvujete u ovoj po vas krajnje nesimpatičnoj igri. Budite dovoljno jaki - uspećete!

NEPRIRODAN GOVOR TELA

Da nekome poverujemo dok nam nešto govori uverava nas svakodnevno čvrst i siguran kontakt očima. Mnogi ovo tumače kao siguran znak nečije dobrote, ali treba da budete svesni da manipulatori takvo rasprostranjeno mišljenje upotrebljavaju upravo za sopstvenu korist.

foto: Profimedia

Dakle, ako vas neko predugo (neprijatno dugo) gleda u oči, a govorom tela pokušava da pokaže bezbroj puta prisnost sa vama - pred vama je sigurno manipulator. Imaćete osećaj da ta osoba non stop zuri u vas i da vas neprijatno dodiruje, manipulator to čini da bi vas držao pod kontrolom, da bi se uverio da ćete uraditi upravo ono što on želi. Pobegnite od takvih!

LOŠ OSEĆAJ

Sada znate zašto se posle razgovora sa tako "divnom" osobom osećate frustrirano, ljutito, neshvaćeno...

foto: Kurir

Zabeležite sve negativne osećaje koji vas obuzmu posle druženja i priče sa "simpatičnim" osobama, "prijateljima" i poslovnim saradnicima, a koje do sada niste pripisivali stvarima koje su se doticale razgovora sa njima. I da krenete napred: na vama je da izaberete za prijatelje i drugare samo one čije vam društvo prija. Kad su u pitanju poslovni manipulatori: klonite ih se, a ako niste u mogućnosti - promenite posao. Samo hrabro, to je za vaše dobro!

