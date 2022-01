PROVERTITE KOJA JE PRAVA: Keto, post, mediteranska dijeta ili program 30 dana možda se ne uklapaju u vaš stil života

Dijeta koja je najbolja za vas u velikoj meri zavisi od toga šta volite da jedete i šta će se najbolje uklopiti u vaš lični stil života: najbolje funkcioniše ono čega ćete se držati, što vam je udobno!

Beskorisno je sprovoditi bilo koju od dijeta ako ćete se držati pravila nedelju dana, a zatim se vratiti na uobičajenu ishranu. Dakle, prvo morate da upoznate sebe i da radite stvari kojih ćete se pridržavati loliko je potrebno.

SVAKA DIJETA ILI NAČIN ISHRANE ĆE POMOĆI DA SMRŠATE SAMO AKO UNOSITE MANJE KALORIJA NEGO ŠTO SAGOREVATE

Dobra dijeta za mršavljenje uključuje sve hranljive sastojke koji su vam potrebni za održavanje zdravlja, ali ograničite kalorije. To važi i za povremeni post ili mediteransku dijetu jer nisu prvobitno zamišljene kao sredstvo za mršavljenje!

POVREMENI POST

Zahteva da ljudi jedu samo tokom određenih sati u danu, ili da drastično ograniče unos kalorija u određenim danima u nedelji.

Mnoge religije oduvek praktikuju povremeni post, danas je u centru pažnje, uživa u slavi, jer su studije pokazale da može pomoći u kontroli težine kao i tipične dijete. Verovatno funkcioniše jer nije baš toliko opterećujuć. Ako morate 100 odsto vremena da se pridržavate veoma striktnog plana ishrane, svi znamo da većina ljudi to neće raditi dugo . Međutim, ljudi sa poremećajima u ishrani treba da izbegavaju post, mogao bi da izazove dodatne problem.

MEDITERANSKA DIJETA

Mnogi eksperti je reklamiraju kao sredstvo za održavanje zdravlja srca, ali nije usmerena na gubitak težine.

Sadrži puno povrća, voća, integralnih žitarica, pasulja, orašastih plodova i nezasićenih masti (maslinovo ulje), male do umerene količine mlečnih proizvoda, jaja, ribe i živine. To jeste zdrava ishrana, ali nije dizajnirana za gubitak težine. Ljudi u zemljama oko Mediterana nisu posebno mršaviji od drugih jer njihova hrana ima isto toliko kalorija koliko i ona sa nezdravim mastima. To jeste dobar način ishrane, ali ako želite da izgubite na težini, morate da smanjite masti i kalorije.

KETO DIJETA

Iako nije nov concept, još jedan je trendovski plan za mršavljenje. S vremena na vreme se menja, a često se čini da to rade marketing stručnjaci, a ne eksperti za ishranu.

Keto dijeta u velikoj meri ograničava unos ugljenih hidrata i povećava unos masti i proteina. Cilj je da se dostigne stanje ketoze, metaboličko stanje u kojem sagorevate masti za energiju umesto da sagorevate ugljene hidrate za energiju.

Ipak, keto dijeta može da bude teška za pojedinca. Zapaženo je da oni koji je sprovode mogu da pate od letargije, da imaju glavobolju, magli im se vid, remeti im se san, pate od zatvora… jer kada uklonimo neke od namirnica, oduzimamo ključne hranljive materije i vlakna. Keto-ov naglasak na masti takođe nije dobar za srce, upozoravaju kardiolozi.

30 DANA

Isključeni su šećeri, ali i žitarice, mahunarke i mlečni proizvodi, a to nije dobro. Zabrinjavajuće je što treba za 30 dana da eliminišete mnogo različitih grupa hrane.

Dijeta zahteva da izbacite hranu poput pasulja ili mlečnih proizvoda sa niskim sadržajem masti, koji se generalno smatraju nutritivnim teškašima. Dobro je što vas ovaj način ishrane ohrabruje da jedete više svežeg voća i svežeg povrća, ali ne i to što demonizujete čitave kategorije namirnica bez kliničkog razloga, a to jedino može da bude alergija.

Dijeta takođe nije posebno namenjena za gubitak težine, ali se svakako može koristiti za to.

NAJBOLJA DIJETA:

Nutricionisti predlažu doručak sa malo šećera u grčkom jogurtu sa dodatkom orašastih plodova. Ručak je sendvič na hlebu od celog zrna, sa povrćem kao što su salata, krastavac ili paradajz. Popodnevna užina treba da se sastoji od komadića voća i parčeta sira. Večeru treba da čini pola tanjira voća i povrća, četvrtina tanjira nemasnog mesa i četvrtina tanjira složenih ugljenih hidrata kao što je, recimo, krompir.

Nekad, naravno, možete i da zgrešite, da pojedete više ili nešto što nije u planu. Važno je samo da se vratite ovom jelovniku.

