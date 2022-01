BELI I ZDRAVI ZUBI: Evo kako možete da ih izbelite u 3 koraka bez oštećenja!

Klasično ordinacijsko izbeljivanje zuba zahteva malo veću količinu novca. Međutim, to nije jedini način da izbelite zube. Postoji neuporedivo povoljnije rešenje i nešto što apsolutno bezbedno možete izvesti sami u kućnim uslovima – pogledajte OVDE.

Jedan od najsigurnijih i istovremeno najpovoljnijih načina da sa zuba temeljno skinete fleke i izbelite ih samostalno jeste aparat LUMA SMILE! To je neverovatna spravica koja čisti vaše zube, skida sa njih fleke od kafe, hrane, cigareta! On zube čisti bezbolno i bezbedno, i to gumenim nastavcima kojima ne rizikujete da oštetite zube. Dakle, nema nikakvih hemikalija kojima rizikujete da ćete oštetiti zube i desni.

Gumeni nastavci koji se dobijaju u pakovanju su zamenljivi, a 1 može da posluži za oko 100 tretmana. U pakovanju ih dobijate 5 komada.

***Gde može da se kupi aparat Luma Smile? OVDE ili pozivom na broj 011/6 888 999.***

Ono što je najbolje od svega je što njime zube možete tretirati potpuno sami, bez ičije pomoći i bez odlaska kod stomatologa. Izuzetno se lako njime rukuje i ne postoji rizik od povreda.

