KAKO PREŽIVETI JANUAR? Izbegnite finansijski NOKAUT uz ove genijalne savete!

Groznica prazničnih kupovina je završena, slavili smo Novu godinu i Božić, pokloni su podeljeni, primljeni, dobro se jelo i pilo danima...

Decembar je mesec kada najviše trošimo na hranu i nabavke. Možda smo se malo zaneli, želeli da obradujemo bližnje, ili smo prosto hteli malo sreće posle teške, pandemijske godine. Zato je od davnina poznato da je januar "najduži mesec", iako nije jedini koji ima 31 dan. Ali, januar dočekujemo ispražnjenih džepova, pa bi trebalo da pažljivo isplaniramo kako ćemo trošiti tih dana. Izluftirajte kuću, pluća, ali i odmorite želudac od teških jela koja ste naspremali.

Finansijski stres može da napravi haos vašem zdravlju, odnosima sa drugima, pa i zdravom razumu. Da se to ne bi dogodilo, štednja je jedini izlaz. Svaka porodica steže kaiš na svoj način, ali postoje neka nepisana pravila da se, makar na nuli, dočeka ostatak tek pridošle godine. Svi ukućani mogu da doprinesu stabilizaciji kućnog budžeta nakon praznika.

Srezati troškove

Januar odmah proglasite mesecom - netrošenja. Možda će biti malo teško, ali vredi. Odreknite se naručivanja gotove hrane na kućnu adresu, brze hrane dok ste u prolazu gradom i kupovine odeće na još većim akcijama nego u decembru. U svim zemljama sveta, pa i našoj, trgovci do besvesti snižavaju neprodatu robu upravo u januaru, pa su mamipare na svakom koraku.

Pokušajte da preračunate svotu samo za kupovinu najneophodnijih namirnica u supermarketu: hleba, mleka, jaja, jogurta i ostale lako kvarljive hrane.Trebalo bi da sami spremate obroke za porodicu i iskoristite zalihe koje imate u ostavama i zamrzivačima. Neka porodica doručkuje, ruča i večera - kod kuće. Ovo je i prilika za dobru detoksikaciju organizma. Kod kuće kuvajte i popijte kafu, ne morate svaki čas da je kupujete i pijuckate dok hodate ulicama. Kad saberete dve kupljene kafe dnevno, videćete kolika je ušteda.

Neodložni računi

Iako je svakome jasno da su se ljudi "istapirali" tokom decembra i da je većina "švorc", računi moraju da se plate, kao i mesečne rate na kreditnim karticama. Sedite i sračunajte dugovanja i platite ona koja su hitna i neodložna. U januaru se potrudite da izmirite makar deo njih - platite deo računa za struju, recimo, a na karticu uplatite "minimum minimuma", tek da postoji evidencija o uplati. Već ste upoznati sa načinom poslovanja svoje banke, pa ćete videti kako ćete u sledećim mesecima potpuno ispuniti obaveze. Ukoliko vam je dug veliki, probajte da se dogovorite sa bankom da vam da razuman rok za otplatu. Većina će to prihvatiti.

Držite se gotovine

Kreditne kartice se lako vade iz novčanika, jer na taj način nemamo utisak da trošimo. Čini nam se kao da nam se roba poklanja. Druga je priča sa kešom, jer se količina novca topi pred našim očima. Zato u januaru podignite ili spremite određenu količinu gotovog novca i plaćajte samo na taj način. Keš je idealan oblik plaćanja za impulsivne kupovine, kada nečemu "ne možete da odolite", toliko je "povoljno"! Ne brinite, mnoge stvari će vas sačekati, mnoge neće. Ne morate da kupite pristupačne stote sandale samo zato što su na zimskom sniženju.

Upravljanje čekovima

Ako imate čekove i ako je neki preostao nakon praznika, sada je idealno vreme da kupite najneophodnije za život, i to - na odloženo. Naša ekonomija još uvek je zadržala ovaj oblik plaćanja koji pomaže finansijski slabijem delu stanovništva. U velikim supermarketima kupite na odloženo od igle do lokomotive. To što kupite u januaru platićete u maju i fiksirajte se na taj mesec. Pomoću čekova možete da kupite i hranu i higijenu bez trenutnog plaćanja, što je veliko rasterećenje za budžet.

Prodaj šta ti ne treba

Premda se ovo čini kao naučna fantastika, razmislite ima li načina da malo zaradite van uobičajenih prihoda. Raspitajte se za neki manji, čak i slabije plaćeni honorarni posao, prihvatite ponudu prijatelja da mu pomognete i da vam se to plati, a probajte i da prodate nešto na sve brojnijim sajtovima za prodaju nove ili polovne robe. To ne mora da bude trajno, ali je slatka zarada. U kući uvek postoje lepe i nepotrebne stvari na kojima možete fino zaraditi. Od skupih nenošenih cipela, pa do servisa za ručavanje koji samo skupljaju prašinu, možete preživeti ne samo januar, već i ostatak godine.

Kafić dijeta

Ionako je rad kafića ograničen, stoga neka se muškarci odreknu izlazaka sa kolegama i društvom. Pića su skuplja od hrane, zato svedite na minimum trošak u omiljenom mestu okupljanja. Važi to i za žene. Mnoge će reći: "Pa zar ne treba da popijem kafu sa svojom prijateljicom?!" Ako nemate novca - ne treba. Imate dovoljno pića kod kuće, ostalo je od praznika. Umesto izlaska, napravite atmosferu u svojoj dnevnoj sobi, pa pijuckajte do mile volje.

I deca neka pripaze

Razgovarajte otvoreno sa decom i recite da smanje doživljaj sa uobičajenim zahtevima. Nema kupovine ogromne količine slatkiša, napitaka, a da ne govorimo o odeći i obući. Nema izvoljevanja. I deca neka se ograniče na kućne zalihe, pravljene sokove, cedevite i čajeve. Zamolite ih da ne troše parice koje su dobili za praznike. Pregledajte njihove dobijene novogodišnje i božićne poklone. Uvek ima nečega što im se ne dopada. Pokušajte da vratite u prodavnicu ono što im se ne sviđa i povratite novac. Kod nas to ne ide tako lako kao u zapadnim zemljama, ali sve je više radnji i onlajn šopova koji vraćaju novac. Neke stvarčice mogu da prodaju za simboličnu naknadu drugovima kojima se sviđaju i neka im to bude džeparac.

Spasonosni koverat

Izgleda šašavo, ali deluje. Na kovertima ispišite pojedinačno sve račune, posebno za svaki. Neka postoji i koverat za hranu, kao i za svakog člana porodice. U njih stavite određenu sumu, već onako kako ste planirali. Ovakav način štednje ima veliki psihološki efekat, jer će se svi truditi da što manje zavlače ruku u te koverte, delovaće kao izazov. Poznato je da i štednja može da postane strast, baš kao i trošenje. Ne savetujemo, ali neka bude to makar dok prođe januar i ne stanete na "zelenu granu".

