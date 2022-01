PUDER, MASKARA, AJLAJNER, ZNATE LI KOLIKI IM JE ROK TRAJANJA?! Evo kako da prepoznate da li vam je ŠMINKA dotrajala!

Koliko dugo smete da koristite isti ruž? Stručnjaci savetuju da posle određenog vremena neku šminku morate i da bacite.

Pazite na vaš neseser i nikako posle nekog vremena ne koristite proizvode kojima rok više ne važi.

Puder

Puder je pokvaren ako je promenio teksturu. Šta tačno znači "promenjena tekstura"? Ako primetite da su sastojci počeli da se odvajaju pa u svom puderu pronađete vodenastu tekučnost, puder je pokvaren. Najčešće se to događa nakon što je otvoren godinu dana. Osim toga, puder menja i boju i miris, a hemijski sastojci na koži tako mogu izazvati jako crvenilo ili osip. Traje uglavnom između šest meseci i godinu dana.

Ruž

Iako ruž za usne ne privlači toliko bakterija, preporuka je da se koristi prvih 12 do 18 meseci. Bez obzira na to što u sebi sadrže prirodne prezervative poput parabena, esencijalnih ulja i vitamina koji ih štite od bakterija, oni gube svoja svojstva nakon godinu dana korištenja.

Maskara

Maskara uglavnom traje do šest meseci, a nakon roka u njoj počinju da se stvaraju bakterije. Najopasnija je zato što se nanosi na posebno osetljivo područje.

Paleta

S obzirom na to da je paleta najdražih senki zapravo proizvod u prahu, nije toliko podložna nastanku bakterija. No, bez obzira na to, treba paziti na četkice kojima ih nanosimo. Rok trajanja senke je do tri godine.

Olovka za oči

Olovke za usne neće se brzo pokvariti, ali zaboravite na njeno pozajmljivanje jer je upravo kod toga razvoj bakterija najveći, a samim time, raste i mogućnost pojave herpesa i sličnih kožnih oboljenja. Rok trajanja olovke za oči je između jedne i dve godine.

Ajlajner

Može se koristiti između tri meseca i tri godine - zavisi da li je tečni ili je li u olovci. Oni u olovci su dugotrajniji jer zarezivanjem zapravo uklanjamo bakterije.

