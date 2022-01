NE MORATE ODMAH SVIMA REĆI DA STE SE RAZVELI: Polako sa otvaranjem duše, a evo zbog čega!

Svaki razvod je drugačiji, ali svi imaju jednu zajedničku osobinu: traumu. Ako ste ostavljeni, to je teže, kada napuštate partnera, takođe nije lako.

Nekome ostaje bol, nekome griža savesti, ali gorak ukus u ustima bude i mužu i ženi koji su se rastali.

Razvod je generalno - poraz. Niste uspeli da očuvate zajednicu. Mnogima je razvod kao dobar dan, ulaze i izlaze iz njega kao leptirići koji traže novi cvet da slete. Za ozbiljnije i tradicionalnije ljude razvod je životna mrlja. U problematičnim brakovima, gde postoje nasilje, alkoholizam, zapuštanje dece i korišcenje narkotika, razvod je jedino rešenje, ali to je socijalna, a ne emotivna problematika. Nakon razvoda ne samo što počinjete novi život vec se srećete sa veoma neprijatnom dilemom: kako rodbini i prijateljima saopštiti da više niste u braku. Ne treba vam još bolnija situacija.

KAKO O BRAKU, TAKO O RAZVODU

Ukoliko ste tokom braka imali bračne probleme i govorili o njima bliskim ljudima, onda vaš razvod i nece biti neko veliko iznenađenje. Poznato je da se partneri žale jedno na drugo prilikom viđanja sa prijateljima i da neslaganja postaju hronična prica tokom ćaskanja. Dakle, u ovom slučaju možete savršeno mirno i hladno da kažete svima da je mukama došao kraj i da je brak završen. Medutim, postoje brakovi u kojima partneri nikome ne govore o problemima koji postoje između njih. Najpre, takvi čuvaju svoju privatnost i smatraju da iznošenje prljavog veša iz kuce nije pristojno. Njima ce biti mnogo teže da saopšte zašto su se razveli jer je odnos između supružnika delovao savršeno. Savet: ako ste ćutali šta vam se dešava dok ste bili u braku, nastavite tako i kada se razvedete. Zašto bi iko znao uzroke kada nisu imali pojma kako vam je bilo u zajednici? Neprijatno je da iznenada napadate partnera o kome niste imali nijednu ružnu reč da kažete dok ste bili zajedno.

BIRAJTE LJUDE

Roditeljima najpre treba nagovestiti da ćete se razvesti, a onda im to mirno i razumno reći kada taj trenutak dođe. Bilo bi dobro ne opterećivati ih detaljima, šta je ko kome rekao, da li je bilo uvreda, ružnih reči i cele ikonografije razvoda. Roditelje će zanimati najviše kako se osećate, zatim finansijska strana brakorazvodne parnice, a da ne govorimo o sudbini dece, ako ih imate. Zaštitite ih od stresa i poslužite se šablonskom rečenicom koja uvek pali: bolje dobar razvod nego loš brak. Što se ostale rodbine tiče, najbližima saopštite odmah, a daljoj familiji recite u odgovarajućem trenutku, kad se prašina slegne. Isto važi i za prijatelje i poznanike. Niste uopšte dužni ikome išta da kažete, ali naravno da ćete to reci onima s kojima ste veoma bliski. Ostali će već da čuju.

POVERAVANJE SAMO ODABRANIMA

Sigurno je da u životu imate najboljeg druga ili drugaricu sa kojima ste delili dobro i zlo. Kad takva prijateljstva postoje, to su jedini ljudi kojima možete da ispričate detalje, razloge razvoda i koliko vas je to pogodilo - ili nije. Te osobe vas najbolje znaju, ne treba vam ni previše reči, ni objašnjavanja, ni pravdanja. S druge strane, od njih ćete dobiti i najvecu utehu s obzirom na to da su svesni kakva ste ličnost i da li ste zaslužili ono što vam se dogodilo. Veoma je važno da ne zadržavate u sebi tugu, bes, razočaranje i druge neprijatne emocije koje prate razvod. Morate da imate nekoga kome ćete otvoreno da kažete kako vam je, ko je bio upućen na vaše probleme u braku i s kim možete da podelite taj prvi period nakon razlaza. Oslonite se na one prijatelje koji su se dokazali i nećete pogrešiti.

A KAKO REĆI SEBI

Drugima ce ići lakše, ali kako reći sebi da brak nije uspeo? Najgore je da sami sebe osuđujete zbog pravih ili umišljenih grešaka, neprestano vrtite u glavi trenutke za koje smatrate da su bili presudni i da se mrcvarite preispitivanjem. Šta je bilo, bilo je. Patite ako vam je teško i dajte sebi vremena za oporavak. Niste dužni da se ponašate kao da se ništa nije dogodilo. Ne morate odmah da "idete dalje", bolje predahnite malo. I tek kada se saberete i sebi priznate da je brak gotov, onda to saopštite i drugima.

