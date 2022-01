BIZARNO! IMALA JE 450 KILOGRAMA, A MUŽ JE HRANIO KROZ LEVAK: Desilo se nešto nepredviđeno i morala je mnogo da smrša! (FOTO)

Monika Rajli, dostigla je težinu zbog koje nije mogla da se kreće. Ona se na svoju inicijativu toliko ugojila, da je suprug hranio kroz levak. Bila je model na sajtu "Debele i prelepe žene"

Kako bi dostigla kilažu od preko 300 kilograma, Monika je morala da unosi 8000 kalorija dnevno.

- On mi već pomaže kada treba da ustanem iz fotelje ili kreveta, pošto ja ne mogu sama. Kada se prejedem za večeru i legnem u krevet, on mora da me otkotrlja pošto ja ne mogu od stomaka - govorila je svojevremeno dok je bila deo eksperimenta.

Njena bizarna ambicija prekinuta je na kilaži od 450 kg, kada je saznala da je u drugom stanju. Tokom trudnoće uspela je da smrša, kako bi njihova beba bila zdrava. Za samo 10 nedelja izgubila je čak 90 kilograma.

- Prihvatila sam da su moje prehrambene navike užasne. Čim sam saznala da sam trudna, znala sam da ću morati promeniti sve do temelja. Počela sam da pazim šta jedem, vežbam i brinem se o svom telu - rekla je ponosno Monika.

