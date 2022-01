KAKO PRIKRITI PRVE SEDE VLASI? Ovo su top 3 metode frizera koje možete upotrebiti!

Imate između trideset i četrdeset godina i već neko vreme primećujte prve sede vlasi u kosi, a nikada dosad kosu niste tretirali bojom?

Vremenom ih ima sve više, a zanima vas kada je pravo vreme da počnete s farbanjem kose i koji način je najbolji da se to uradi. Evo šta kažu frizeri...

Farba

Sede vlasi je nemoguće izbeći, a one su veoma primete ukoliko ne farbate kosu. Jedna od opcija je farbanje kose trajnom bojom, a to iziskuje stalne posete frizeru. Ako to ne budete radili redovno, sede dlake će se videti na izrastku, ali i na celoj dužini kose kako se boja bude ispirala.

foto: Shutterstock

Preliv

Ovo je druga opcija. Njegova najveća mana je to pokriva samo 50 odsto sedih, ali prednosti su brojne. Ove boje daju prirodan izgled kosi, nežne su za strukturu kose jer u sebi nemaju amonijak. Pomoću njih se mogu kreirati predivni tonovi koji kosi daju lep sjaj i odlično balansiraju razliku u boji korena, dužine i vrhova, ali nikada totalno ne prekriva sedu kosu.

foto: Shutterstock

Pramenovi

Treća opcija je idealna za ljubitelje prirodnog izgleda. Reč je o posebnim površinskim pramenovima (tzv. senčenju kose). Oni se posebnom tehnikom rade po celoj površini kose ili samo uz lice i izgledaju prirodno, kao da je kosa prirodno posvetlela na suncu. Idealno je za sve žene kojima su se sede javile uz lice, jer ih odlično pokrivaju, ali i dodatno oblikuju frizuru pomoću igre svetla i senke.

foto: Shutterstock

SPAS ZA DAME KOJE SU PREŠLE PEDESETU

Seda kosa voli mladalačke frizure

Duga seda kosa deluje neuredno bez obzira na to koliko je negovana, jer nema pigmenta, beživotna je i bez sjaja. Takva kosa ne izgleda atraktivno na ženi koja je prešla petu deceniju. Zato frizeri sedim sredovečnim damama preporučuju kratku mladalačku frizuru, koja je ove sezone apsolutni trend. Ona će obrisati poneku boru, dati vam moderan izgled, a i sede se neće isticati kao na dugačkoj kosi.

foto: Shutterstock

