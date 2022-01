ISPOVEST LJUBAVNICE: S*ksala sam se sa oženjenim kolegom u toaletu, ali on me sada izbegava, OČAJNA SAM, ne znam šta da radim!

Žena je rešila da se otvori i olakša dušu.

- Imala sam aferu s oženjenim kolegom - ali otkako je završio, počeo me ignorisati zbog čega se osećam iskorišteno. Ja sam slobodna žena od 30 godina, a on ima 34. Sada se prema meni ponaša kao da ne postojim, što mi čini odlazak na posao užasnim - započela je priču anonimna žena.

Oni su se počeli družiti na Božić 2019., neposredno pre nego što se sve zatvorilo zbog pandemije. Zbog zatvaranja, oboje su morali ići u kancelariju i jedva da je bilo nekog drugog u blizini.

foto: Profimedia

- To nam je dalo mnogo prilika da budemo zajedno. Imali smo seks u toaletima, u kuhinji za osoblje, pa čak i na stolu mog odsutnog šefa. Puno smo razgovarali i jako se zbližili. Ali kad se sve lagano počelo otvarati, on se počeo povlačiti - nastavila je.

Na kraju je on prekinuo s njom. Rekao joj je da se brine da će neko saznati za njih te da bi mogao izgubiti posao i brak.

- Prihvatila sam to iako sam bila duboko povređena. Naravno da nisam baš ponosna na sebe jer sam imala aferu s oženjenim muškarcem - rekla je.

Onda, pre mesec dana, su otišli na istu zabavu i oboje su popili previše. Na kraju su uzeli Uber i otišli do nje u stan. Rekao joj je koliko mu nedostaje, zbog čega je ona pomislila da će obnoviti vezu.

- Otada me svaki dan na poslu počeo ignorisati. Izbegava me ako vidi da dolazim. Ne želi razgovarati ni o poslovnim pitanjima. Ironično, to nas zapravo čini uočljivima. Ljudi su komentirali kako je grub prema meni i podigli su napetost - kaže ona.

foto: Shutter

- Uzrujana sam, ne zato što još uvek gajim osećaje prema njemu, već zato što je tako užasan i zato što se ne osećam ugodno. Sve što želim je da se ponaša kao odrastao čovek i da bude uljudan. Treba li mu nešto reći ili jednostavno pokušati preći preko toga? Ili da tražim novi posao? - pita se ova žena Didru Sanders, kolumnistiknju britanskog The Sun.

- On je okrutan i nezreo, delom zato što je ljut na sebe, a delom zato što je zabrinut da bi mogao ponovo upasti u aferu sa vama. Molim vas, nemojte mu ništa govoriti. To će ponovo uzburkati vaša osećanja samo ako je ljubazan - ili će vas više povrediti ako nije.

Ako ne može da bude ljubazan i da se prema vama odnosi s poštovanjem, ne zaslužuje vaše vreme. Pokušajte da ga izbacite iz uma. Nikako da dobijete novi posao samo zbog njega. Ako ga vidite, budite uljudni, podignite glavu i pustite da vas njegova grubost zaobiđe. Zaokupite se svojim prijateljima i porodicom što će vam pomoći da umanjite efekte njegovog ponašanja i pomoći da njegov tretman prema vama izbledi u pozadinu - rekla je Didri.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

05:25 MILI ČOLIĆ PROKOMENTARISAO ODNOS DUŠKA I JELENE! Da li će doći do razvoda i kako posle skandala!