PROVETRAVAJTE PROSTORIJE: Rešite se vlage u svom domu koja je OPASNA po zdravlje!

Mnogi u kući ili stanu imaju buđ na zidovima, nekima je tako oduvek, a nekima se vlaga može pojaviti odjednom... Uzroka je mnogo.

Vlaga je opasna po zdravlje, izaziva različite vrste alergija, pravi štetu na zidovima, nameštaju i nema nimalo lep miris. Jedan od razloga pojave vlage jeste nedovoljno ili pogrešno provetravanje prostorija zimi. Svako domaćinstvo svojim načinom života "proizvodi" određenu količinu vlage. Kod četvoročlane porodice radi se o 10 do 12 litara vode svaki dan. Pogrešno je shvatanje da se otvaranjem prozora gubi energija i kad su zatvoreni prozori da štedimo na grejanju. Sobna temperatura od 22 stepena Celzijusa i procenat vlage od 45 odsto optimalni su uslovi za život. Ako je vlaga veća od 70 odsto, taj prostor je teže zagrejati i samim tim veći su troškovi za grejanje.

foto: Shutterstock

Provetravanje Nakon kuvanja, pranja i tuširanja uvek je potrebno provetriti prostorije. Kondenzacija na prozorima ili ogledalima znak je da je vlaga povećana. Disanje, znojenje, sobne biljke i kućni ljubimci takođe doprinose povećanoj vlazi. Provetravanje je vrlo važno za zdravlje bebe i ukućana. Kad ste u šetnji, koristite priliku da provetrite prostor. Zimi već nakon tri do pet minuta provetravanja vazduh će biti zamenjen. U proleće i jesen provetravanje traje nešto duže, oko deset do dvadeset minuta. Iz zdravstvenih i higijenskih razloga vazduh treba menjati tri do četiri puta dnevno. Otvaranje prozora na kip nije dobra opcija jer se zamena vazduha sporo odvija. Zidovi se hlade oko prozora, čime se gubi energija.

Neispravne navike Neispravne navike u domaćinstvu koje dovode do pojave vlage su velika razlika u temperaturi između pojedinih prostorija, zatim ako se u potpunosti isključi grejanje u jednoj prostoriji, veliki rizik je da će u nju ući vlažan i topao vazduh iz drugih delova stana. U hladnoj prostoriji povećava se vlažnost, a time raste i opasnost da će se pojaviti buđ. Stručnjaci savetuju da se izbegavaju temperaturne razlike veće od pet stepeni Celzijusa u stanu i da držite vrata zatvorena između različito grejanih soba.

foto: Shutterstock

Sušenje veša Sušenje veša u kući izrazito povećava procenat vlage, a velike količine vlage uzrokuju pojavu plesni. Ako ste u mogućnosti, izbegavajte sušenje veša u kući. Nabavite sušilicu za veš ili jednostavno ga iznesite napolje.

foto: Profimedia

Brzo sanirajte problem Kada se pojave mesta sa izraženom plesni, problem treba hitno sanirati, vlaga često može rezultirati i podignutim parketom. Da biste se stvarno rešili vlage, potrebno je otvoriti prozore kako bi vlažan vazduh izašao. Optimalna temperatura, često provetravanje i korišćenje kućnog higrometra pomaže da držimo pod kontrolom vlagu i temperaturu.

