REKAO JE DA SAM PARANOIČNA, ALI ZNALA SAM DA ME VARA: Odala ga je jedna sitnica, trebalo je odmah da shvatim i izbacim ga napolje!

Korisnica TikToka objavila je video u kom je ispričala kako je odmah znala da je verenik vara nakon što je on promenio jednu suptilnu stvar.

"Trenutak kada sam trebala znati da me moj bivši verenik vara bio je trenutak kada me počeo ljubiti drugačije. Sećam se toga vrlo dobro", započela je.

“Jedne večeri je došao kući i kada me poljubio bilo je drugačije, kao da je stranac. Rekla sam mu za to, a on je odgovorio da sam paranoična i da tražim razloge da se ljutim na njega."

Rekla je kako mu je poverovala na prvu, ali da sad žali zbog toga.

"Trebala sam biti pametnija. Niko se ne probudi jednog dana i počne ljubiti drugačije. Stil ljubljenja se ne menja, stil ljubljenja se menja samo kada ljubiš drugu osobu, tako da sam trebala znati", zaključila je.

Mnogi komentatori poručili su joj da je razumeju.

"Ženska intuicija ne greši", napisala je korisnica.

"Razlog zašto znamo kada varaju je taj što možemo osetiti novu energiju od nove osobe s kojom su bili”, dodala je druga.

"Ludo je kako primećujemo male stvari poput poljupca", zaključila je treća.

