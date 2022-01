MOSTARKA AMARA ZA 6 MESECI SMRŠALA 36 KG: Imala je 115 KG, napravila svoj JELOVNIK, jede JAPRAK, SUDŽUK... i sad je prava RIBA

Hercegovka Amara Stupac svojim kratkim šaljivim i pronicljivim videima na društevenoj mreži zasmejavala celi region, a sad je sve šokirala kad je otkrila da je za samo šest meseci uspela da smrša neverovatih 36 kilograma.

Nisu kilogrami sami od sebe otišli, ali joj je njen hercegovački britki humor zasigudno pomogao da se izbori sa viškom kilograma. Kako je rekla za Kurir, oduvek je volela hranu, čak je volela i da je de rukama zbog dobrog osećaja dok jede.

foto: Aris Ćišić

"Ta ljubav me koštala mnogo kilograma. Mislila sam da sam dogurala do 110 kilograma, ali kad sam stala na vagu, slabo mi je bilo - 115 kg. Ipak sam našla način da se utešim: Ma, Amara, dobra si ti, voziš biciklo i non stop sinu pokretu", ne razmišljajući da taj "pokret" može naškoditi mojim zglobovima i kostima", počela je ispovest za Kurir Amara.

Otkrila je da je počela ozbiljno da razmišlja da treba da smrša kada je polovinom jula saznala da njena poznanica, koja je inače veoma mlada, boluje od dijabetesa i kako ima problem sa ranama.

foto: Aris Ćišić

"Moj suprug i najbolja prijateljica su zdravstveni radnici i objasnili su mi kakve su to rane i lepo mi razjasniše sliku gangrene. Umrla sam od straha. Ja koja se bojim zubara, igle, krvi, doktora sam faktički na dobrom putu da ih zavolim. Tad sam sebi rekla, lutko džaba ti bicikl kad jedeš za troje", rekla je Mostarka i odlučila da nešto mora da promeni. Odmah se bacila na istraživanjima o dijetama.

foto: Aris Ćišić

"Pogledala sam i neke jelovnike, imala sam šta i da vidim - od tune do lososa, kuvana piletina sa mangom i kojekakvih semenki s kojim inače hranim štiglića. Jest da on peva ko slavuj, al ja bih možda da ne pevam. Kontam ja sam Mostarka, odgojena na pirjanima i sezonskom povrću i mesu. Možda bih mogla da izdržim sedmicu, al bih nakon sedmicu ginula za sarmom i japrakom. Te ja sam nastavim kuvati kako sam i naučila i smanjim porcije kao ptičje gnezdo. Izbacila sam sve sokove, majonezu i pila sam četiri litre vode dnevno", otkrila je tajnu Amara, koja je bila svesna da bez vežbanja ne bi imala tako dobre rezultate.

"Krenula sam da šetam i merila sam 16.000 koraka na dan. Te da se ne bih objesila ko haljina na ofingeru, tri-četiri puta sedmično sam vežbala u kući. Ima raznih i dobrih videa na Youtube. Mada ne dugo, možda nekih 15 minuta. I to je ta "magija" s kojom sam smršala 36 kilograma 6 meseci", ponosna je na sebe Mostrka.

foto: Aris Ćišić

Dnevni jelovnik Doručak: Jedna supena kašika kuvanog pirinča, 4-5 koluta sudžuke i jedno jaje, sve zajedno pomešano i pečeno na prethodno zagrijanom tiganju. Masnoća nije potrebna jer sudžuk ispusti svoju. Pola čaše kefira. foto: Profimedia Užina: Pola šipka ljutunca Ručak: Kutlaca čorbe od povrća i leće bez masti. U šerpu iseckam povrće, dodam leće (sočiva), vodu, začinim i kuvam. Musaka od krompira i mesa (popržim meso na suvo sa lukom, šargarepom i belim lukom, dodam sos od paradajza, začine i ukuvam (porcija da prekrije dno posude). foto: Profimedia Užina: Pola čaše jogurta sa šakom smrznutog voća Večera: Puna do vrha posuda kelja. Kelj operem, iseckam, zajedno sa belim lukom stavim u šerpu sa malo vode i obarim, zatim dodam začine. View this post on Instagram A post shared by ja sam dijeta (@amarastupac)

foto: Aris Ćišić

