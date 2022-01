KAKO DA VAM CVEĆE PREŽIVI ZIMU? Pratite ove savete i uživajte u svojoj ZELENOJ OAZI, a osnažićete ih uz ovaj prirodni miks

Svako godišnje doba zahteva da se poštuju određena pravila kada je reč o nezi biljaka, pa je tako neophodno da zimi posebno obratite pažnju na temperaturu prostorije i da se naoružate strpljenjem kako bi vaša kućna džungla bila i više nego spremna do proleća.

Prvenstveno morate da znate da će mnoge biljke preko zime da stagniraju, da gube neke listove ili jednostavno će da klonu, ali to nije razlog za brigu jer je to klasični deo ciklusa.

Odgovarajuća temperatura i vlaga

Idealna temperatura za sobne biljke zimi kreće se oko 15-20 stepeni, a s obzirom na to da je sezona grejanja, često ne možemo da osiguramo tu temperaturu. Veoma je važno da nisu na promaji ili u blizini izvora toplote, jer biljkama to može da našteti. Ako imate centralno grejanje – imate problema i sa suvim vazduhom, u tom slučaju neophodno je da odaberete ovlaživač vazduha, vodu na radijatorima ili tanjirić sa vodom pored biljaka. Osim toga, ne zaboravite da prskate biljake, pogotovo one tropske kojima je potrebna vlaga.

Način zalivanja je važan

Biljke zimi miruju, pa im nije potrebno mnogo zalivanja, ali ipak je važno da supstrat održavate vlažnim i da pazite da ne preterate sa natopljavanjem kako ne bi došlo do truljenja korena. Biljke možete da navodnjavate tako da tanjirić ispod saksije napunite vodom, kada biljka uzme dovoljno vode, ostatak prospite. Za neke biljke zalivanje zimi je najbolje da se preskoči. To su kaktusi i razne vrste sukulenata. Neke biljke poput orhideja možete da uronite u vodu i zatim da ih pustite da se ocede i vratiti u saksiju.

Prihrana biljaka

Mnogi botaničari savetuju da biljke ne prihranjujete zimi, barem ne u onoj meri u kojoj to treba da radite u vreme vegetacije od proleća do jeseni, ali ipak možete da im malo pomognete. Zimi je možda najbolje da se upotrebe prirodna đubriva koja neće da naštete biljkama. Talog od kafe pomešajte sa zemljom i zamenite gornji sloj zemlje u saksiji, tom mešavinom. Malo šećera i kvasca u vodi, biljkama će da pomogne da zadrže zelenilo i smognu snagu da prezime.

Presađivanje nije preporučljivo

Zimi biljke ne bi trebalo da se presađuju, pa zato, ako možete, sačekajte do proleća. Međutim, ako ste baš u akciji spašavanja neke biljke ili ste spasili neku kupovinom u šoping centru, presadite je. Pazite da izaberete prikladan supstrat i odgovarajuću saksiju. Možda će biljka u početku da bude šokirana, pa vam to pokaže odbacivanjem listova ili njihovom žutom bojom, ali ako ste je pravilno smestili vrlo brzo će da se oporavi.

Strpljenje je ključ uspeha

Biljke zimi zahtevaju malo više pažnje od vas nego inače, zato je neophodno da budete strpljivi i da ne odustajte ako uočite znakove odumiranja. Pripazite na trulo lišće koje treba redovno da uklanjate kako bi biljka imala snage za zdrave listove. Ako uočite promene na biljkama koje mogu da ukazuju na bolesti, odmaknite ih od ostalih zdravih biljaka, pokušajte da saznate o kojoj bolesti je reč, pa u skladu sa tim je i lečite.

Svaka biljka je posebna i traži drugačiju negu, ali isto toga uz ove osnovne savete kućna zelena oaza će da bude u punom sjaju. A dom je svakako topliji ako se u njemu nalaze prelepe biljke.

