USRED SVADBE SAM REKLA MUŽU DA JE GOTOVO SA NAMA: Podnela sam zahrev za razvod jer je uradio NEŠTO sam mu rekla DA NIKAKO NE RADI!

Muž i ja smo raskinuli dan nakon što smo se venčali i planiram da se od njega razvedem zato što je na venčanju uradio jednu stvar koju sam ga molila da ne radi.

Žena koja je iznela svoje gorko i kratkotrajno bračno iskustvo u rubrici Dear Prudence u magazinu Slate izazvala je brojne reakcije. Kako kaže, udala se nešto pre Božića, ali očekuje da će biti razvedena do kraja januara. Razlog za ekspresni razvod je, kaže, nepoštovanje koje je pokazao njen muž.

foto: Profimedia

- Venčali smo se nešto pre Božića i razvešćemo se pre kraja januara. Naravno, nismo to planirali, ali...

Nikad nisam imala neku posebnu želju da se udam, ali nisam imala ništa ni protiv toga. Zato, kada me je dečko zaprosio 2020. godine, rešili smo da napravimo pravo, raskošno venčanje. Podelili smo poslove i sve je prolazilo glatko. Imala sam samo jedno pravlo koje sam odmah postavila, a to je da nipošto ne sme da mi utrlja parče torte na lice, što je običaj na venčanjima.

Budući da je on jedan razuman čovek koji me dobro poznaje, nije to uradio. Umesto toga, ščepao me je za teme i gurnuo mi glavu u tortu. Taj potez je isplanirao, jer torta je bila uništena, ali on je obezbedio drugu.

Napustila sam sopstveno venčanje i sutra mu rekla da je gotovo i stojim iza toga. Međutim, u toku praznika su se svi naši poznanici i prijatelji pojavili da me ubeđuju da mu dam još jednu šansu. Kažu da sam ishitreno reagovala (činjenica je da sam izuzetno klaustrofobična, a razlog je automobilska nesreća od pre par godina. Bila sam u apsolutnoj panici kada mi je glavu gurnuo u tortu i držao je tako par sekundi). Ubeđuju me da ga sigurno i dalje volim, ali ja sama u to baš nisam sigurna. Govore mi da se od braka ne odustaje tek tako. Toliko su uporni da sam počela da se pitam da li sam zaista prenaglila? - pita ona kolumnistkinju.

- Da, svi su uvereni da grešiš, ali imaj na umu da neće oni biti u braku sa njim i deliti dane sa njim, već ćeš to biti ti, a tebe je njegovo ponašanje povredilo. Zato slušaj samo sebe. Moj stav je da je načinio ozbiljan prestup jer je prekršio tvoju želju, da ne govorimo o fizičkoj agresiji. Moj savet je da upamtiš ko od tvojih prijatelja po svoj prilici ne mari za tvoju sreću i da nastaviš sa razvodom - kaže kolumnistkinja.

foto: Profimedia

Kurir.rs/blic zena/M.M.

Bonus video:

00:11 VODITELJKA STAJE NA LUDI KAMEN: Anđela Đurašković napravila veliko slavlje pred venčanje, a njemu će reći sudbonosno DA! (VIDEO)