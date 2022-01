OBRATITE PAŽNJU: Šta znoj može otkriti o vašem zdravlju

Znojenje omogućuje našem telu održavanje odgovarajuće temperature, odnosno hlađenje, a ujedno je i jedan od ključnih procesa za detoksikaciju organizma Znojenje može biti uzrokovano emocionalnim stanjem, ozbiljnim zdravstvenim stanjem ili čak menopauzom i trudnoćom. Apokrine žlezde neprestano otpuštaju znoj, a u fazi puberteta dolazi do porasta hormona koji znojne žlezde čine dinamičnijim. Znojenje kroz apokrine žlezde obično počinje oko puberteta, i zapravo ne prestaje, pa ako se tokom planinarenja uopšte ne znojite, to bi mogao da bude znak nekog zdravstvenog stanja. Ove vrste znoja pomoći će vam da ga razumete:

Slani znoj Baš kao i suze, normalno je da je znoj slan. Međutim, ako je neobično slan do te mere da vam peče oči, onda je to znak da vam možda nedostaje natrijum. Konzumiranjem energetskih napitaka povećaćete elektrolite koji upravljaju nivoom natrijuma i kalijuma. To će sprečiti super slani znoj.

foto: Profimedia

Jedva se znojite Svačije telo je drugačije, neki se ljudi znoje više, a neki manje, i to je sasvim prirodno. Međutim, kao i sve ostalo, previše ili premalo nečega obično nije dobar znak. Ako se jedva znojite po vrućem letnjem danu ili dok vozite bicikl, to znači da vaše žlezde znojnice ne rade dobro. Ovo je ozbiljno stanje koje se zove anhidroza i može uticati na celo telo. To dovodi do pregrejavanja, toplotne iscrpljenosti i toplotnog udara, što je sve alarmantno i opasno po život.

Preterano znojenje Ovo stanje obično prolazi nezapaženo i zanemareno. Prekomerno znojenje naziva se hiperhidroza i može se dogoditi čak i tokom hladnog vremena bez ikakvog razloga. Takođe se može dogoditi i ženama tokom menopauze. Ponekad ovo stanje može biti opasno. Ako osetite znojenje i gubitak težine, znojenje koje se uglavnom javlja tokom spavanja ili osećaj pritiska u grudima tokom znojenja, onda je vreme da pozovete lekara.

foto: Shutterstock

Znoj neprijatnog mirisa Znoj zapravo nema nikakav miris, potpuno je bez mirisa. Ali kada se bakterije u vašoj koži pomešaju sa znojem, to uzrokuje neprijatn miris, a to je posledica stresa. Postoje 2 vrste znoja koji dolazi iz različitih žlezda: jedan je obično bez mirisa iz ekrinih žlezda, a drugi je ne baš prijatnog mirisa iz apokrinih žlezda. Imajte na umu da vaša ishrana, okolina i lekovi utiču na vaš telesni miris.

foto: Profimedia

Trudnički znoj Tokom trudnoće, žene imaju tendenciju da se znoje više nego inače, a to je povremeno jedan od prvih simptoma trudnoće. Telo menja svoj miris kada ste trudni, čak i pre nego što zapravo shvatite da nosite bebu. Rešenje za ovaj problem je konzumiranje dovoljnih količina vode, tuširanje svaki dan, nošenje široke odeće i izbegavanje začinjene hrane.

(Kurir.rs)