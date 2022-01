ZABORAVLJENA SRPSKA ISTORIJA: Jedina Srpkinja koja je dobila titulu LEDI BRITANSKOG CARSTVA, a šarm je koristila za DIPLOMATIJU!

Rođena kao bogata naslednica Mejbl Danlop Gordon u Zapadnoj Virdžiniji, nisu je zanimali prijemi u visokom društvu na kojima će biti domaćica, već je znala da će u životu imati misiju.

Nakon studija u Njujorku, uz dozvolu oca i po savetu najčuvenije dame engleskog visokog društva, ledi Nensi Astor, dolazi u Grčku. Već u Americi je držala predavanja o rimskoj i grčkoj kulturi. U Atini, na jednom od balova, upoznaje Slavka Grujića, koji je u svojoj prvoj diplomatskoj misiji, nakon završenih studija na Sorboni dok mu je otac bio ambasador u Parizu. Bila je to ljubav na prvi pogled.

Venčavaju se i dolaze u Beograd. Mejbl upoznaje porodicu Grujić, naročito Slavkovu sestru Mirku Grujić koja se već bavi humanitarnim radom, najpre kao bolničarka u Balkanskim ratovima, a zatim kao predsednica Kola srpskih sestara, gde predsedava 20 godina, od 1918-1940. Mirka Grujić bila je i prva počasna dama kraljice Marije Karađorđević. Mejbl je fascinirana Mirkom i želi da to bude i njena misija. Mejbl i Slavko dobijaju mesto u Petrogradu, na dvoru, kod poslednjeg ruskog cara i carice. Inteligentna, poliglota, Mejbl šarmira ruski dvor. Sa Romanovima su se družili i privatno. Kad su odlazili, carica je rekla: "Kako ćemo sada bez vas?!" Dopisivale su se.

Naredna diplomatska destinacija bio im je London. Britanijom vlada kralj Edvard VII, sin kraljice Viktorije. Mejbl i Slavko šarmiraju i britanski dvor, a kada 1910. u Englesku dolazi knez Pavle, oni ga pripremaju za studije u Oksfordu i počinje njihovo životno prijateljstvo sa knezom.

Sledeće 1911. godine prisustvuju krunisanju Džordža V i kraljice Meri. Kad počnu da grme topovi Balkanskih ratova, vraćaju se u Beograd i Mejbl počinje svoju misiju. Na univerzitetu Prinston drži zapaljiva predavanja o Srbiji pred nekoliko hiljada studenata i bori se za "srpsku stvar". Tadašnji dekan Prinstona bio je Vudro Vilson, budući američki predsednik. Studenti je mole da ih povede u Srbiju da vide kakva je situacija. Među njima je i student prve godine, "freshman", Hamilton Fiš Armstrong, koji sa mnogo strasti dolazi u Srbiju. I ovo postaje životno prijateljstvo. Armstrong kasnije i sam postaje diplomata, ali i urednik prestižnog časopisa "Foreign affairs" koji i dan danas izlazi. Mejbl mu ostavlja svu svoju arhivu i on je, pošto nije imao dece, ostavlja univerzitetu Prinston, odakle su mnoge fotografije Mejbl i došle u Srbiju.

Nekoliko puta putuje preko okeana "Luizitanijom", na sreću izbegavši njeno potapanje. Išla je uvek trećom klasom da uštedi za rad mnogobrojnih fondova i odbora koje je osnovala i u kojima su članovi najprestižnije ličnosti od istočne do zapadne američke obale. Sarađuje sa Mihajlom Pupinom, šalje novac, seme, poljoprivredne mašine, hranu, odeću, lekove. I tada, usred Prvog svetskog rata, Slavko Grujić 1916. postaje ambasador u Švajcarskoj, što je bila idealna situacija za slanje paketa srpskim ratnim zarobljenicima u Austriji i Nemačkoj.

Nakon rata, Mejbl u Selcu, na severu Jadrana, osniva Amerikanski dom za decu. Čuveni američki hirurg Rajan dolazi sa velikom ekipom kako bi lečio decu sa povredama. Naizmenično na oporavak dolaze siročad i siromašna deca koja nikada nisu videla more. Dom je postojao do Drugog svetskog rata, kada su ustaše razbile i ploču sa njenim imenom. Slavko 1922. biva postavljen za ambasadora u Vašingtonu odakle nastavljaju humanitarni rad. Posle atentata u Marselju, knez Pavle u svojstvu namesnika postavlja Slavka Grujića za svog maršala dvora, a zatim ga imenuje ambasadorom u Londonu. Bila je to kruna njegove karijere. Upoznaju Edvarda VIII koji nije krunisan, jer je abdicirao zbog gospođe Volis Simpson, ali 1936. prisustvuju krunisanju Džordža VI i kraljice Elizabete. Kraljevski par, iako nepripremljen za vladavinu, osvojio je srca Britanaca. Slavko 1937. dobija titulu sera, viteza britanskog carstva, a Mejbl postaje dama, odnosno Lady of the British Empire.

Slavko je za života upoznao četiri engleska kralja i kraljice, što niko do sada nije. Još kao šesnaestogodišnjak, kao sin Jevrema Grujića, ambasadora u Londonu, sa ocem je 1887, prisustvovao zlatnom jubileju kraljice Viktorije, 50-godišnjici njene vladavine. Kraljica se začudila što srpska deca dobro govore engleski, a otac je skromno bjasnio da je želeo da njegova deca govore jezikom Šekspira i Bajrona. Književnica i prevodilac Maja Herman Sekulić objavila je roman o Mejbl Grujić sa zanimljivim naslovom: "Ma Belle, prva američka dama Srbije". Fotografije objavljujemo ljubaznošću prvog privatnog muzeja u Srbiji Dom Jevrema Grujića, odnosno potomka porodice Grujić, gospodina Lazara Šećerovića.

