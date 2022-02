OBLAČENJE JE ODRAZ UKUSA: Modni gafovi koje nipošto ne bi trebalo da pravite

Modni svet je prilično šarolik i u njemu je dozvoljeno da nosite sve što vam se dopada, a ako ste dovoljno smeli, možete isprobati i neke ekscentričnije kombinacije. Međutim, postoje modne greške koje nipošto ne bi trebalo da vam se dese, kakav god vaš stil bio.

Helanke u ulozi pantalona

Helanke mogu izgledati odlično s dužim džemperom ili kratkom haljinom u kombinaciji s visokim čizmama, ali s majicom koja ne prekriva vašu zadnjicu je nedopustivo!

foto: Shutterstock

One jednostavno nisu namenjene za kombinovanje s kratkim gornjim delovima odeće jer to ne dolikuje nijednoj dami, bez obzira na to koliko je zgodna i vitka, pošto će ostaviti utisak neozbiljnosti i neprofesionalnosti.

Mnogo dodataka

Nakit celokupnoj odevnoj kombinaciji treba da da završni pečat, ali ako preterate s njim, postići ćete suprotan efekat. Kad je reč o aksesoarima, pre svakog izlaska pogledajte se u ogledalo i vidite da li ste previše nakinđureni. Zlatno pravilo glasi - manje je više!

foto: Profimedia

Previše uzoraka

Kao i kod aksesoara, i mešanje pogrešnih dezena može rezultirati haosom. Samo pravi modni znalci mogu pravilno da iskombinuju dva različita dezena, a za one druge preporuka je da upadljive uzorke kombinuju s neutralnim tonovima.

foto: Shutterstock

Preterano opušteno

Nikog nije briga šta nosite u svojoj kući jer, kad je reč o opuštanju i odmoru, udobnost je svakako najvažnija. Ali za svaki izlazak u javnost, bonton nalaže da treba voditi računa o utisku koji ostavljamo. Čak i kad idete u prodavnicu, izaberite farmerke, najobičniju majicu i patike, i izgledaćete mnogo bolje i doteranije nego da ste izašli u trenerci i dva broja većoj majici, koliko god vas boli briga šta drugi misle o tome i kako to njima izgleda. Ležerno oblačenje je sasvim u redu, ali previše ležerno treba da bude samo kad ste među svoja četiri zida.

foto: Profimedia

Kurir.rs