SLAVNA MODNA DIZAJNERKA VIVIJEN VESTVUD APELUJE: Suzdržite se od neumerene kupovine garderobe! Sačekajte bar 6 meseci

Buntovna i legendarna dizajnerka Vivijen Vestvud smatra da bi trebalo stati na kraj besmislenom trošenju novca na krpice i da bi ljudi trebalo da kupuju skuplje stvari koje će im trajati godinama, a ne da čestom kupovinom velikih količina jeftine garderobe stvaraju dodatni otpad.

Ona smatra da ljudi treba da uzimaju samo onu garderobu koja im je zaista nužna, a idealno bi bilo da se suzdrže od šopinga bar šest meseci. Vivijen to pokazuje na sopstvenom primeru, tako što često nosi iste stvari na različitim događajima, bez obzira što sebi uvek može da priušti nove komade odeće.

- Baš me briga da li će me neko prozvati što sam se u istoj haljini pojavila više puta. Ako se udobno osećam u njoj i ako mi se dopada, nosiću je koliko god ja puta hoću, a ne onoliko koliko to oni koji izmišljaju modu predlažu - rekla je. Bravo, Vivijen, potpuno se slažemo s tobom!

