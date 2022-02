ČUVAJTE PRAVE PRIJATELJE: Nije ih lako naći, a evo kako da prepoznate ko vam je LOJALAN!

Ne žurite da s nekim odmah postanete najbolji prijatelj. Takav odnos ne može da se lažira - traži dobar temelj, a to su iskrenost, razumevanje, poštenje i podrška.

Prijateljstvo je esencijalni deo svačijeg života. Srećni su oni koji imaju prave prijatelje, jer se istinsko prijateljstvo razlikuje od običnog. Pravi prijatelj ostaje uz tebe u dobru i zlu. Uz njih se uče nezaboravne lekcije koje nam često i promene život, a jedna od prvih je kako da volimo one koji nam nisu rod, ali nam postaju kao članovi porodice. Nije ih nimalo lako naći, a steći ih i prepoznati reći će nam srce, ali i nebrojena iskustva koja smo s drugim ljudima već imali.

Status koji se zaslužuje

Svako ima osobu koja zna kako da ga uteši u trenucima nevolja i nesigurnosti. Pravi prijatelj nam nikada ne sudi, niti nam odmah saspe u lice da smo jednim delom i sami krivi što nam se nešto dogodilo. On zna kad treba šta da kaže i trezveno rasuđuje. Njemu poveravamo škakljive probleme i male tajne koje ne poveravamo ni familiji, jer znamo da će nas saslušati i da o tome nikome neće zucnuti - sve ostaje među nama. I to je najbolji test za pravo prijateljstvo. Takva osoba je ista kada ste prisutni i kada niste. O vama ne govori loše kad niste skupa i bez zadrške vas brani ako to čine drugi. Lojalna je i na nju možete da se oslonite u po dana i u pola noći. Malo li je?

Kako se stiče

Pravi prijatelj u naš život dolazi nenadano, slučajno, sticajem srećnih okolnosti. Ljudi se često zavole bez nekog velikog razloga, prosto, osete da su naišli na srodnu dušu sa kojom dele slične poglede na život. Ipak, istinsko prijateljstvo sagrađeno je od malih ili velikih zajedničkih uspomena kroz koje se vide osobine, karakter i ličnost koji zbližavaju ili razdvajaju. Neko nas oduševi svojim postupcima i tada činimo sve da ga zadržimo uz sebe, iz divljenja i poštovanja. Ako osetimo da je ono uzajamno, na dobrom smo putu...

Kako se prepoznaje

Pravi prijatelj nas prihvata onakvim kakvi jesmo, ne pokušavajući da nas promeni. On je prvi kome se obraćamo u teškim vremenima i ukoliko problem nije rešiv u krugu porodice. S njim slavimo kad nešto postignemo, bodri nas da radimo bolje kad pogrešimo, teši kada tugujemo... I najvažnije, reći će nam istinu o nekom našem postupku, čak i da nam se ta istina ne dopada. Ne sudi nam, ali je kompletno pošten. Drugi siguran znak ovakvog prijateljstva jeste da mu daljina i neviđanje ne mogu ništa - kada se nakon nekoliko meseci ili godina sastanemo, sve je isto kao da smo se juče videli. Razlog je da ovakvi odnosi ne počivaju na lažnim motivima, već se nesebični nude sami.

Prijatelj koji nas razume

Često smo puni strahova u životu, bojimo se i sumnjamo u sebe, stalno brinemo... Napetosti mogu da budu vezane za posao, porodicu, emotivne veze u koje ulazimo, a teško nam je da se poverimo onima koji su baš deo problema. Zato imamo prijatelja kome bez stida možemo da kažemo ama baš sve, nekoga ko uspeva da rastera sumnje i razveje strahove i dileme. Njemu je jasno šta nas tačno muči, pa će nam pomoći da stvari postavimo na pravi način kako bismo se opustili i osetili sigurnije.

Prijatelj koji nas zasmeje

Dragoceni su oni prijatelji koji imaju dara da nas zabave, nasmeju i opuste, pomažu da sve sagledamo sa vedrije strane i pokazuju nam lepšu stranu života. Znaju oni vrlo dobro šta nas i zašto muči, ali biraju najlepši način da nas iz bedaka izvuku smehom koji je odličan način ohrabrenja i podizanja morala.

UVEK NA VEZI U vremenima dok traje korona, ljudi su više u izolaciji, a i zbog silnih obaveza i mnogo posla možda imaju manje vremena da se viđaju. Neke je starost ili bolest prikovala za kuću, pa se slabo viđaju s drugima. I u takvim situacijama pravi prijatelji ne odustaju jedni od drugih. Čak i telefonski poziv, ćaskanje preko Vajbera ili Skajpa može da nadomesti fizičku udaljenost, koja neće trajati večno. Važno je da se ne gubi kontakt i da se zna da mislite na njih. Osećaj međusobne ljubavi i poštovanja između dva prijatelja je neprocenjiv!

Prijatelj s pravim savetima

Prava je blagodet imati za prijatelja nekoga ko ima veliko životno iskustvo, što podrazumeva da je u pitanju osoba koja je proživela zanimljiv život i još uvek je spremna na nove izazove. Od ovakvih ljudi dobijaju se najbolji saveti, a oni se najviše slušaju upravo onda i kada ih ne tražimo. Iskusni prijatelj prepoznaće problem na keca i posavetovati nas indiskretno, ne namećući vlastito mišljenje i puštajući nas da kroz neko njihovo iskustvo ili mišljenje pouku izvučemo sami.

Prijatelj koji vuče napred

U ovu grupu velikih prijateljstava često spadaju kolege s posla, kada se kolegijalnost razvije u nešto više. Oni znaju kako radimo i našu vrednost bolje od drugih. Uvek će činiti sve da budemo produktivniji i angažovani na pravi način da se posao završi. Nalaze najbolji način i da nas motivišu, jer nas poznaju. Prijatelji sa radnog mesta su dvostruka dobit, jer ih imamo i u privatnom životu. Svaka stresna situacija uz njih se lakše savlada jer su saveznici i vrede kao da smo izvukli premiju u igrama na sreću.

Prijatelj nad prijateljima

Svejedno da li se znamo od malih nogu ili poznajemo samo godinu dana, može da nam bude kum ili auto-mehaničar, kuma ili frizerka - najbolji i pravi prijatelj bira se sam. Uvek je tu kad "grmi i seva", "kad dođu teški dani i odu svi jarani". S njim se ne pije samo pije kafa ili se zarakija, on stiže kad god zaškripi, uskače kad ostanemo bez para, kad treba da se potrči, preveze, donese, nahrani, nabavi, za svadbe i za sahrane. Njemu se izjadamo, pohvalimo i isplačemo da nas drugi ne vide. Lepo nam je kad ćutimo jer se razumemo bez mnogo reči - zna kako nam je čim nas pogleda.

Prijateljstvo se uzvraća

Zbog svega navedenog - čuvajmo prijatelje tako što ćemo se prema njima ponašati kao oni prema nama. Nema uzimanja bez davanja. Moramo da im poklonimo najdragocenije što imamo: vreme. Bavimo se njima, razmišljajmo šta im se dešava, odgovorimo na svaki poziv, podržavajmo ih u svemu, ali istinski, nikako površno. Ne skupljajmo poznanike, stvarajmo prijateljstva. Neka imamo i samo jednog pravog - dosta je za ceo život.

Kurir.rs/Lena/Ljilja jorgovanović

