PITALA SAM GA SAMO JEDNO I SHVATILA UŽASNU ISTINU: Tek sam se preselila, bila USAMLJENA, a on je delovao kao materijal za dečka

Tinder prevarant Sajmon Leviev prevario je na desetine žena koje su bile dovoljno lakoverne da pomisle da je zaista u nevolji.

Valerija Kalpančaj, Argentinka koja živi u Nemačkoj od 2018. godine, takođe je na Tinderu naletela na Sajmona i izašla sa njim, ali priča "princa dijamanata" kod nje nije prošla, kaže ona za britanski Mirror.

foto: Profimedia

Valerija kaže da je Sajmona upoznala u Minhenu - tek je stigla u Nemačku i bila je usamljena i željna društva. Izašla je na sastanak sa Sajmonom koji joj je delovao kao "odličan materijal za dečka", ali kaže da je posle par znakova upozorenja rešila da se više nikad ne vidi sa njim i ne da mu drugu šansu.

- Zapao mi je na oko na Tinderu zbog odeće, dobrog izgleda i slika sa silnih putovanja. Čim smo razmenili par poruka na Tinderu, tražio mi je WhatsApp i prebacili smo se tamo. Samo dan kasnije zakazali smo sastanak. Nije mi ništa bilo sumnjivo i jedva sam čekala da vidim kako izgleda uživo - kaže Valerija, dodajući da su se sastali ispred hotela u centru Minhena, a onda otišli u restoran prenosi Blic Žena.

- Sećam se da smo tek seli, a on je predložio da odemo na drugo mesto jer mu se ne dopada meni. Potom smo na njegovu želju otišli do skupe prodavnice cigara, a onda u tržni centar gde smo seli u skupi kafić. Bio je vrlo pričljiv, ali pričao je samo o sebi. A ipak, iako je bio tako raspoložen za razgovor o sebi, kad sam ga pitala odakle je, odbio je da mi da tačan odgovor, što mi je odmah bio znak za uzbunu. Drugi znak za uzbunu bio je taj što je imao dva mobilna telefona i sve vreme našeg sastanka se javljao na oba i vodio bizarne razgovore o nekim milionskim transakcijama. Zašto biste to radili i pričali o tako osetljivim stvarima pred potpunim strancem? - kaže Valerija.

foto: Profimedia

Kako kaže, sastanak je trajao oko sat vremena. Nakon rastanka, poslao joj je poruku i pozvao je na žurku koju je pravio u svojoj kući u Minhenu.

- Bilo je kasno i već sam bila u pidžami i nisam otišla. Malo smo se dopisivali na WhatsAppu, on je pokušavao da me navede da ipak dođem, ali sam odbila - kaže Valerija, dodajući da je to bio kraj njihove komunikacije.

Zaprepastila se, kaže, kada je pročitala vesti o dokumentarcu i videla Sajmonovo lice na svim društvenim mrežama.

- Neverovatno mi je koliko je žena prevario. Sigurna sam da je imao više Tinder sastanaka dnevno i da je pažljivo birao koje će žene od njih postati njegove žrtve, pravi profesionalac - kaže ona.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

08:00 SVAKI 4 BRAK U SRBIJI ZAVRŠI SE RAZVODOM, PREVARA GLAVNI UZROK: Stručnjak objasnio kako vara žena, a kako muškarac RAZLIKA OGROMNA