PODELILA SAVET ZA UŠTEDU TOALET PAPIRA I LJUDIMA SE OKRENUO ŽELUDAC: Zanemari novac, to stvarno nije higijenski! (VIDEO)

Mama dvoje dece Šenon Rouz postala je hit na društvenim mrežama nakon što je na svom TikToku podelila savete za uštedu.

Za početak, kaže kako je prestala koristiti sve proizvode za jednokratnu upotrebu u svojom kupatilu. To joj je, kako je ispričala, previše "jelo" kućni budžet, pa je osmislila plan kako to da izbegne.

Od stare odeće, većinom donjeg veša, pravi krpe koje onda koristi prilikom odlaska u toalet. Ako to ne bude "dovoljno" tu je i bide, koji onda obavi ostatak posla prenosi Mirror.

- Mislim da je običan toaletni papir odvratan, mrvi se i lepi. Za mene su voda i krpa puno bolji izbor. Osećam se kao da me to bolje očisti. Neki ljudi mogu da misle da je to odvratno, ali tako mi funkcionišemo - kaže gospođa Rouz.

Iako je većina onih koji su pregledali video već do ovog trenutka bio šokiran, Šenon je otišla i korak dalje. Izjavila je kako te krpe, jednom kad se "zaprljaju", stavlja u veš-mašinu s ostatkom prljave odeće.

- To stvarno nije higijenski. Zanemari novac. Ne možeš prati nešto sa fekalijama i "običnom" odećom - pisali su joj u komentarima.

Šenon ne kupuje ni pastu za zube i koristi platnene maramice za izduvavanje nosa. Pastu sama pravi i tvrdi kako je puno bolja nego ona kupovna. Iako je većina šokirana viđenim, bilo je i onih koji su pohvalili ovu majku.

- Svi pokušavamo "spasiti" nešto novca. Samo vam je dala savet. Niko vas ne tera da to radite, ali na njenom kanalu ima itekako zanimljivog sadržaja - stoji u jednom od komentara.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

07:00 VIS LIMUNADA! Muzičari iz Beograda očarali pesmom koja nosi veliku poruku NEŠTO ŠTO DO SADA NISTE ČULI