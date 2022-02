KOLIKO ČESTO MORATE DA ČISTITE FRIŽIDER: Ove znakove NIKAKO ne smete ignorisati! Evo kada je vreme za TEMELJNU generalku

Ima li veće neprijatnosti za domaćicu od situacije u kojoj njena kuhinja blista, ali kada otvori frižider, zapahne je neprijatni miris? Iako se u njemu hrana čuva na temperaturama ispod nule, to nije garancija da se neće pokvariti.

Mnogi se pitaju postoji li utvrđeno vreme da se frižider temeljno očisti ili svako to treba da radi po potrebi. Ima dosta pokazatelja kada ga treba odmah izbrisati i dezinfikovati.

Kad hrani istekne rok

Ima različitih natpisa na namirnicama kada je u pitanju rok upotrebe. Ako piše da je "najbolje koristiti je do tog i tog datuma", znači da će do tog datuma hrana imati najbolji ukus i kvalitet, a nakon toga - neće. To ne znači da je pokvarena, ali gubi svojstva. Ukoliko u prodavnici pročitate "upotrebljivo do", nemojte kupovati proizvod, jer treba da se povuče s rafova. Čak ni poznati "rok upotrebe" nije sigurnosni datum. I to samo znači da nakon tog roka hrana neće biti vrhunskog kvaliteta. Sve ove nalepnice važe jedino u slučaju obroka za bebe. Tu se ne sme tolerisati nijedan dan više kada najmlađima kupujemo gotovu hranu. Zato što češće proveravajte da li je namirnicama u vašem frižideru istekao rok. Lako ćete da uočite da li je hrana promenila boju, teksturu, ima li na njoj buđi, a neprijatan miris je najveći alarm. Takvu odmah bacite, a površinu na kojoj je stajala oribajte vrućom vodom i deterdžentom.

Kad meso počne da se kvari

Pravilno skladištenje hrane u frižideru od velikog je značaja. Nemojte samo da ubacujete kupljene proizvode a da ne povedete računa gde ih i kako stavljate. Sveže meso je najnezahvalnije za čuvanje jer se brzo kvari, posebno piletina. Često se dešava da procuri s gornjih polica na donje i te bakterije padaju na drugu hranu i na donje nivoe. Odmah očistite umrljana područja, a meso operite hladnom vodom i pripremite ga što pre za jelo. Slično je i s belim sirevima koji treba da se čuvaju u posudi namenjenoj za sir.

Oprezno i sa zamrznutim namirnicama

Nepisano pravilo je da se namirnice koje čuvamo u zamrzivaču čuvaju najviše šest meseci. U tom periodu ih treba odmrznuti i koristiti. Čim duže stoji, ni ova hrana nije bezbedna kao ni hrana u frižideru. Proverite šta sve imate u zamrzivaču i odreknite se onih spakovanih kesa za koje pouzdano znate da u njemu jako dugo stoje. Svake nedelje pregledajte frižider, a zamrzivač bar jednom mesečno. Sve u šta niste sigurni - bacite.

