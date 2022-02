SRPKINJA PITALA ZA ONO ŠTO MUČI MNOGE ŽENE: Posle korone, znoj mi miriše na PRŽENI luk, da li je neko pronašao način da ga se reši

Na listi brojnih simptoma i posledica virusa kovid-19 i svih njegovih varijanti, pojavila se još jedna i to veoma neprijatna.

Naime, brojni korisnici Tvitera počeli su da se žale da im se znoj nakon preležanog virusa kovid-19 oseća na crni luk. I da apsolutno ni sa čim ne mogu da ga neutrališu ili ublaže.

foto: Profimedia

"Videla sam da su pre par dana neke devojke pisale da im se miris znoja nakon korone promenio (miriše kao prženi luk). Imam isti problem, pa me zanima da li je neko pronašao način da se reši tog mirisa?", napisala je jedna devojka na Tviteru i za samo par minuta pokazala da njen slučaj nije usamljen i da ogroman broj ljudi pati od istog problema.

Videla sam da su prije par dana neke devojke pisale da im se miris znoja nakon korone promenio (mirise kao przeni luk). Imam isti problem, pa me zanima da li je neko pronasao nacin da se resi tog mirisa?#caosvima — xxxxxxx (@felicita890) February 15, 2022

"Meni ništa ne pomaže , nijedno mleko, nijedno ulje, nijedan sapun, nijedna kupka od najskuplje do najjeftnijije, kupam se čak i sodom bikarbonom. Jedino što malo ublaži je bebi puder koji stavim ispod pazuha nakon svakog kupanja. Nikad pre kovida nisam imala problema s tim", "Joj Bogu hvala nisam jedina. Jako se neprijatno osećam kad odem negde i konstantno imam potrebu da se negde sklonim i pomirišem za svaki slučaj. A šta je zanimljivo, to mi je tako samo na desnom pazuhu", "Mene su posavetovali da jedino što mogu uraditi je da smanjim unos hrane koja podstiče jače znojenje. Dakle, slabo šta pomaže", "Mislila sam da sam skrenula i da tripujem, tek sad shvatam koliko je to čest problem nakon korone! Ni posle godinu dana se ništa nije promenilo i svuda osećam taj miris, užas", bili su samo neki od odgovora na gore pomenuti tvit.

Ovaj problem veoma podseća na parosmiju, stanje koje se javlja kada su nervi mirisa oštećeni, što na kraju menja način na koji mirisi dopiru do mozga. Ipak, nauka ima i drugačije objašnjenje.

foto: Profimedia

U koži postoje dve vrste znojnih žlezda. „Apokrine“ žlezde postoje samo na određenim delovima vašeg tela, kao što su pazusi i prepone, i proizvode masnu tečnost kao odgovor na emocionalna iskustva kao što su anksioznost, bol i uzbuđenje. „Ekrine“ znojne žlezde su mnogo brojnije i raspoređene po celom telu, a one su odgovorne za znoj koji se luči pri vežbanju.

Svrha ekkrinog znoja je da ohladi telo dok isparava sa kože. Ekrini znoj je više od 99 odsto vode i potpuno je bez mirisa - barem kada prvi put napusti vaše pore. Ali bakterije na vašoj koži se hrane oskudnim hranljivim materijama u znoju, zajedno sa svim opuštenim ljuspicama kože.

Jedan od nusproizvoda njihovog metabolizma je grupa hemikalija koje sadrže sumpor pod nazivom tioalkoholi. Tačan proizvedeni tioalkoholi zavisiće od vašeg jedinstvenog sastava kožnih bakterija, ali neki tioalkoholi zaista jako mirišu na luk. Njihov miris je veoma intenzivan jer su naši nosevi sposobni da detektuju tioalkohole u ​​koncentracijama od samo jednog dela u trilionu.

Protein odgovoran za ovaj deo bakterijskog metabolizma identifikovan je na Univerzitetu Jork 2018. godine, dajući mogućnost za proizvodnju dezodoransa koji sprečavaju bakterije da proizvode tioalkohol. Dok se to ne desi, tuširanje je i dalje najbolji lek piše Blic Žena.

foto: Shutterstock

(Kurir.rs/A.M.)

