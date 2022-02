MIKROTALASNU MASOVNO KORISTIMO, ALI ONA NIJE DOBRA BAŠ ZA SVE NAMIRNICE: Evo koju hranu ne treba da podgrevate u njoj

Mikrotalasna pećnica je i te kako koristan kuhinjski uređaj jer za nekoliko minuta možete da podgrejete hranu. Iako ih masovno koristimo, ipak postoje određene namirnice koje ne bi trebalo da podgrejavate u njoj.

Kako prenosi magazin Daily Meal, kapsaicin koji se nalazi u čili papričicama isparava kada je izložen visokim temperaturama. Iako papričice neće "eksplodirati", zbog kapsaicina može da vas zaboli stomak i da dobijete dijareju.

foto: Profimedia

Hot dogovima takođe nije mesto u mikrotalasnoj. Prema istraživanju objavljenom u časopisu Food Control, obrađeno meso koje se podgrejava u mikrotalasnoj može dovesti do oksidacije holesterola, a on je povezan s bolestima srca.

Svako od nas je barem jednom zaboravio da izvadi meso iz zamrzivača kako bi se odledilo dok ne dođe vreme za pravljenje ručka ili večere. Tada nam se kao dobra ideja čini da ga stavimo u mikrotalasnu na nekoliko minuta. Međutim, Readers Digest piše da ovo može biti opasno ukoliko se toplina ne rasporedi ravnomerno. Neka mesta bi mogla da ostane smrznuta, a u tom slučaju se javljaju bakterije koje su opasne po organizam.

foto: Profimedia

Istraživanje objavljeno u Journal of the Science of Food and Agriculture pokazalo je da mikrotalasna uništava veliki broj nutrijenata koji se nalaze u brokoliju i sličnom povrću. Savetuje se da ove namirnice kuvate na pari kako biste uspeli da zadržate sva zdrava svojstva.

Dozvoljeno je da podgrejavate krompir, ali ipak morate biti na oprezu. Ukoliko ga pustite da se ohladi do kraja i onda ponovo zagrejete u mikrotalasnoj, može doći do botulizma - trovanja koje je opasno po život.

(Kurir.rs)

