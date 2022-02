TRENERKA JE NAJBOLJI KOMAD ODEĆE ZA PRELAZNI PERIOD: Osim za ležeran izgled, možete je nositi i u malo elegantnijoj varijanti FOTO

Ne postoji komad odeće koji je trenutno na počasnijem mestu od trenerke. Moda se, istina, menja, ali one su uvek aktuelne.

Ruku na srce, pandemija korone ih je izbacila na tron (baš kao i pidžame) jer smo dugo radili od kuće, a one su nam bile radna uniforma, baš kao i kada smo izlazili iz kuće. Kad smo kod ovog drugog, trenerke odavno ne služe da se u njima samo trenira.

foto: Profimedia

Ako zađete po prodavnicama odeće, videćete da su u ponudi najrazličitiji modeli koji mogu da se uklope u svaki stajling.

foto: Profimedia

Tako se, osim u kombinaciji s dobrim patikama, nose i s visokom potpeticom, a odlično izgledaju i kada se preko njih obuče elegantan kaput ili sako.

foto: Profimedia

Što se dezena tiče, važiće pravilo - što upadljivije, to bolje. Neonske boje će dominirati, ali to nikako ne znači da i one druge treba da se zanemare, naprotiv, neka svako bira model po svom ukusu.

foto: Profimedia

I da, još nešto: gornji i donji deo ne moraju da budu u istoj boji, ali je jako važno da budu od prirodnih materijala jer proleće koje nam uskoro dolazi ne voli sintetiku, a trenerka je upravo onaj komad garderobe koji je uvek najprodavaniji u prelaznim periodima godine. A kad kupite kvalitetnu, dočekaće vas i sledeće sezone...

foto: Profimedia

Kurir.rs/Lena/N.B.

