VAŠE TELO RADI KAO MALA PEĆ: Sve vreme ispušta toplotu, ako prekardaši ili utanji pokušava da vam kaže da nešto nije u redu

Telesna temperatura obavlja važan posao – održava vas u životu. Kada ispuštate mnogo više ili mnogo manje toplote nego inače, pokušava da vam kaže da kod vas postoji neki problem. Idite kod lekara i otkrijte šta je u pitanju...

foto: Shutterstock

Nije svačija „normalna“ telesna temperatura ista. Još u 19. veku je postavljen standard na 37°C, ali novije studije kažu da je osnovna vrednost kod većine ljudi bliža 36,7°C. Za tipičnu odraslu osobu, telesna temperatura može biti od 36° C do 37,2° C, a kod beba i dece se beleži opseg od 36,6 ° C do 37,78° C .

Telesna temperatura ne ostaje ista ceo dan, a varira i tokom vašeg života

Na to koliko će se vaša temperatura menjati tokom dana utiče da li je jutro, podne, ili veče, koliko imate godina, koliko ste aktivni, da li ste imali seks, šta ste pojeli ili popili, a kod žena je značajno i u kom periodu menstrualnog ciklusa se nalaze.

foto: Profimedia

Očitavanje temperature se menja i u zavisnosti od toga gde je na telu merite. Ako je merite ispod pazuha, može biti čak stepen niža od one koju ste merili u ustima. S druge strane, rektalna temperatura je obično do stepen viša od očitavanja u ustima, a dva od merenja ispod pazuha.

Kada je telesna temperatura viša od normalnog opsega, javlja se groznica. Sve iznad 37,78° C smatra se groznicom, ali ako je imate – ne treba odmah da paničite. Možda se osećate užasno, ali ova temperatura ne mora da bude loša po vas. To je znak da vaše telo radi ono što bi trebalo kada ga napadaju klice - bori se protiv njih.

foto: Shutterstock

Međutim, ako je vaša temperatura 39,4° C ili viša, ili ako ste imali groznicu duže od tri dana, javite se lekaru. Takođe, treba da obavite pregled ako imate groznicu sa simptomima kao što su jako oticanje grla, povraćanje, glavobolja, bol u grudima, ukočen vrat ili osip.

Kod dece, groznica je nešto komplikovanija. Pozovite pedijatra ako vaša beba starosti ispod tri meseca ima rektalnu temperaturu od 38° C ili više. Dete starosti zmeđu tri meseca i tri godine zahteva pregled ako ima rektalnu temperaturu preko 38,8° C, a nešto stariji moraju obavezno kod lekara ako im temperatura skoči iznad 39,9 ° C.

foto: Shutterstock

Ako vaše telo izgubi previše toplote, to može da bude veoma ozbiljno, čak i fatalno. Hipotermija nastupa kada vaša telesna temperatura padne ispod 35° C, a ne dešava se samo kada ste duže vreme izloženi ekstremno hladnom vremenu duže vreme. Moguće je da doživite ovo stanje i u zatvorenom prostoru, u toploj sobi!

U opasnosti su novorođenčad i starije osobe. Neke bebe nisu dobre u regulisanju temperature i mogu brzo da izgube toplotu. Važno je da ih odmah zagrejete. Zapamtite, temperatura ispod 36,1° C smatra se preniskom za bebe! Starije osobe takođe mogu da se bore da održe telesnu temperaturu u normalnom opsegu.

I za starije i za malu decu, telesna temperatura ispod normalne je opasna, treba ih odmah odvesti kod lekara

Osim infekcija, drugi uzroci takođe mogu da povećaju verovatnoću da dobijete hipotermiju. To su neaktivna štitna žlezda (hipotireoza), kardiovaskularna oboljenja, oštećenje nerava, sepsa, Parkinsonova bolest, neuhranjenost, anoreksija, ako ste skoro primili anesteziju. Upotreba nekih lekova, kao što su antidepresivi, antipsihotici ili sedativi, takođe može da dovede do pada telesne temperature, kao i upotreba alkohola ili droga.

foto: Profimedia

Kurir.rs/WebMD/B.M.

