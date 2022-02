NEKA SVE PRŠTI I ŠLJAŠTI: U sezoni proleće/leto dominiraće UPADLJIVE BOJE! Evo šta ćemo gledati na ulicama

Ima li boljeg načina da zakoračite u novo godišnje doba od nošenja radosnih boja, koje će vam sigurno podići samopouzdanje čim ih obučete? Naravno, oni koje vole minimalizam mogu biti šokirani i idejom o drečavonarandžastoj, ružičastoj i svim nijansama zelene, ali se u svakoj od njih zaista krije za svakog ponešto.

Narandžasta

Kao vesela boja koja se uklapa u svaki autfit, ova boja je odličan izbor, bilo da se odlučite za haljinu, sako, cipele ili neki drugi modni dodatak. Bez obzira na to jeste li u narandžastoj od glave do pete ili na sebi imate samo jedan komad, bićete spremni za proleće.

Drečavoružičasta

Drugačije je zovu i "hot pink" jer neodoljivo podseća na barbi nijansu, a izgleda neverovatno moderno. Samo zamislite kako sjajno izgleda sako u toj boji ili ružičaste sandale u kombinaciji s nekom jednostavni komadima odeće poput bele majice ili običnih farmerki...

Sve nijanse zelene

Od boje mente do boje trave, ovog proleća će se nositi sve nijanse zelene, što i ne čudi, s obzirom na to da u to doba godine sva priroda zeleni. Na koji se god komad u ovoj boji odlučili, nema greške!

Kobaltnoplava

Ovo je bezvremena nijansa koja se može nositi, bez obzira na priliku i godišnje doba, a ovog proleća će, takođe, biti apsolutni hit. Od haljina do sandala, sve u ovoj boji izgleda kao milion dolara.

Boja limuna

Nežna, pastelna nijansa žute boje kao da govori da s njom ne možete pogrešiti, bilo da se radi o haljini, bilo o sakou, ili pak o jednostavnim pantalonama ili sandalama.

