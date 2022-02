ZAPROSIO ME POSLE MESEC I PO DANA VEZE, A KAD SU ČULI ČIME SE BAVI, OSUDILI SU ME: Njegov posao mi NE SMETA, iako se mnogi groze

Kejti Skejts-Džons se nedavno udala za svog verenika, koji ju je zaprosio nakon samo šest nedelja zajedničkog života. Međutim, tu ne bi bilo ničega čudnog, da njegovo zanimanje nije podiglo veliku prašinu.

Rob Bampton ima 37 godina i nedavno se našao u centru pažnje kada je sa svojom verenicom Kejti odlučio da se venča, ono što je ludo u celoj ovoj priči je to da je Rob poznata zvezda filmova za odrasle i da mu je umetničko ime Robi Oz.

Rob je kreator obrazovnog sadržaja broj jedan u Australiji na OnliFens platformi, sa 22.000 pretplatnika, a između ostalog nalazi se i među 60 najboljih na svetu kada je reč o platformi Po*nhub koja prikazuje sadržaj filmova za odrasle.

Kejti nikada nije dozvolila da joj ovo smeta i nedavno su svoju ljubav proslavili na intimnoj ceremoniji.

"Želela sam da pobegnem i da budemo samo nas dvoje. Nismo bili pod stresom i veoma smo se zabavili. Otišli ​​smo na plažu, bila sam u venčanici, išli smo gondolom, a Robove dve bivše devojke su nas fotografisale", rekla je Kejti za Dejli Star.

Iako bi ovo neke ljude moglo da zbuni, Kejti tvrdi da nije ljubomoran tip devojke. Ona nema problema sa ženama u Robovom životu ili ženskim zabavljačima sa kojima radi.

Svesna je da ih ljudi mogu osuđuju, ali ne mari za to, jer je znala da je to prava ljubav od trenutka kada je upoznala Roba.

"Zaprosio me posle šest nedelja, a venčali smo se posle četiri meseca. Išli smo u kupovinu treće nedelje poznavanja. Mala većina misli da je to pogrešno, ali za mene je to odraz njih samih, jer imam najlepšu vezu ikada. U životu nema ispravnog i lošeg, svaka veza je drugačija. Ja poštujem Roba zbog toga ko je, znam gde je i šta radi svaki dan, za razliku od nekih muževa koji varaju", rekla Kejti.

Rob je zaprosio na njen rođendan, a svi njihovi prijatelji i porodica su bili tamo.

"Odjednom sam bila odvedena u centar kluba sa domaćinom i zasvirala je naša ljubavna pesma, bila sam okružena plesačima i flešmobom. Plesači su se razdvojili i Rob se pojavio u svom odelu. Pre nego što sam shvatila da je klečio na jednom kolenu ispred mene, bio je to prelep trenutak okružen svim našim prijateljima."

Par se prvobitno upoznao preko prijatelja u baru, a Kejti tada nije imala nameru da izlazi sa njim.

"Znala sam da je on kreator sadržaja za odrasle i da prvobitno nije bio zainteresovan zbog svog posla, međutim, razgovor koji smo vodili o životu, putovanjima i sreći bio je tako ispunjavajući, da smo brzo zaboravili na njegov posao. Osećala sam se kao da sam pronašla mušku verziju sebe, to je definitivno bila ljubav na prvi pogled. Osim što je bio po*no zvezda, imali smo mnogo toga zajedničkog. Posle našeg drugog sastanka, oprostio se poljupcem i otišao da snima scenu sa kolegom kao da je to najnormalnija stvar ikada", ispričala je ona.

U početku je brzo osudila Robovu karijeru, za šta kaže da je to zbog uticaja društva.

"Tako mi je drago što smo se venčali. On nije prosečna zvezda filmova za odrasle, već više edukativni trener intimnih odnosa. On ima strast prema industriji zabave za odrasle i vodi onlajn kurseve za tantru i uči muškarce kako da budu bolji u krevetu", pohvalila je svog muža.

(Kurir.rs/ Blic Žena)

Bonus video:

03:04 VARA LJUBAVNICU SA ŽENOM? Od top 10 ljubavnih trouglova na estradi OVAJ par je NAJSKANDALOZNIJI (KURIR TELEVIZIJA)