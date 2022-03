S*KS U TROJE S DEČKOM JE BIO ODLIČAN, A SAD SE ZALJUBLJUJEM U TOG DRUGOG! Devojka tražila rešenje, a dobila OSUDU: OSTAVI OBOJICU!

- Moj dečko i ja uvek smo bili vrlo otvoreni i volimo da eksperimentišemo kada je u pitanju seks, a poslednjih nekoliko meseci smo imali seks u troje s jednim od njegovih dobrih prijatelja. Međutim, nedavno sam sama videla njegovog prijatelja i zajedno smo završili u krevetu, čime smo prekršili sva pravila koja smo postavili na početku – napisala je jedna devojka za "Mirror".

Od tada su nekoliko puta spavali zajedno i nisu rekli njenom dečku, a ona je počela sve više da se interesuje za njegovog prijatelja, čak misli da bi mogla da se zaljubi u njega. Ipak, oseća se jako krivom što je sve ovo skrivala od svog dečka.

– Nitko od nas ne zna šta da učini, ali oboje se slažemo da osećamo nešto dublje jedno prema drugom, i da se više ne radi samo o seksu. Iako je moj dečko bio taj koji je predložio seks u troje, i doveo svog prijatelja u to, znam da će biti skrvan ako mu kažemo ili ako on to sam sazna. Osećam se zbunjeno i ne znam kako da se izvučem iz ovoga – nastavila je.

– Uvek je rizično kada ovakvu seksualnu fantaziju pretvorite u stvarnost. Toliko je potencijala za ljubomoru i paranoju i, kao što ste otkrili, emocionalno vezanje za osobu koja nije vaš partner. Moraš biti iskrena sa svojim dečkom i priznati da si razvila osećaje prema drugom dečku. Zatim morate odlučiti kako dalje. Ili odlučite da se seks s njegovim prijateljem više nikada neće ponoviti i da ćete ostati par, ili ćete prekinuti svoju vezu – napisala je u svom odgovoru savetnica za muško-ženske odnose Kolin Nolan, i zaključila:

– Ipak, nemojte nastaviti da spavate s drugim dečkom iza leđa vašeg dečka. Bojim se da je upravo to rizik koji nastaje kada počnete uključivati ​​druge ljude u svoju vezu. Mislim da bi bilo dobro da se maknete od oba dečka i razmislite o tome šta želite. Teško je dobiti bilo kakvu perspektivu kad ste s njima – zaključila Kolin.

(Kurir.rs/Večernji.hr)

