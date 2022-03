NIJE U PITANJU FILTER: Fitnes blogerka otkrila TAJNU kako da od smežurane napravite SAVRŠENO OBLIKOVANU ZADNJICU u par koraka FOTO

Fitnes blogerka Hejli Madigan pokazala je na Instagramu kako modeli kriju svoje strije na fotografijama koje izbacuju na društvene mreže i time podstakla svoje obožavaoce da vole svoja tela onakva kakva jesu.

Ova zvezda društvenih mreža može se pohvaliti sa skoro pola miliona pratilaca na Instagramu, zbog čega se trudi da svakodnevno promoviše zdrav način fizičkog, ali i mentalnog dela života.

Ovoga puta ona je odlučila da pokaže trik kojim se služe modeli kako bi prikrili sve nedostatke na telu. Hejli se skinula u donji veš da bi fotografijama dokazala šta je stvarno, a šta nestvarno kada poziraju modeli.

Fitnes blogerka na fotografiji sa leve strane prikazuje kako krije sve nedostatke zauzevši odgovarajući pozu. Međutim, na desnoj slici se opustila se kako bi telo bilo u svom prirodnom obliku.

"Kada sam bila mlađa, jako sam mrzela svoje strije, iako su savršeno prirodne, normalne i deo ljudskog bića, uvek sam ih mrzela. Kad god sam bila u bikiniju, uvek bih hodala sa tako što bih zadnjicu izbacila i to bi "ispeglalo" moje strije. A onda su od tog položaja leđa počela da me bole! To je takođe jako loše za vaša leđa i takvo držanje, pa vam savetujem da to ne radite, ali ubrzo sam shvatila da je to stalna potreba da izgledam savršeno sa kojom se borim u glavi, a ne moje telo", napisala je Hejli ispod objave na Instagramu, prenosi "Daily Star".

Na ovoj objavi, blogerka je skupila preko 7.000 lajkova, a komentari podrške su se samo nizali ispod fotografija.

"Fizički izgled ne treba uvek da bude na prvom mestu", "Bravo za ovo!", "Hvala ti što si nam pokazala ovaj trik za savršenu zadnjicu", "Znala sam da modeli nisu savršeni"...

