PROBLEM KOJI NE TREBA ZANEMARIVATI: Rešite se hemoroida zdravom ishranom

S obzirom na to da se hemoroidi mogu pojaviti u četiri stepena postoje različiti načini lečenja koji se određuju prema simptomima.

Simptomi prvog i drugog stepena hemoroida mogu biti svrab u analnom području, neprijatnost, bol ili pojava krvi nakon stolice. Kod trećeg i četvrtog stepena deo završetka creva je napolju pa se može i napipati.

Prva dva stepena se mogu ublažavati lokalnim preparatima, kremama ili injekcijama. Međutim, ako hemoroidi krvare, bole i ometaju vas u svakodnevnim aktivnostima, problem ćete rešiti operacijom.

foto: Profimedia

Zdrava ishrana

Najbolja zaštita od hemoroida je zdrava ishrana koja podstiče redovnu stolicu. Trebalo bi da bude bogata bobičastim voćem, zelenim lisnatim povrćem, semenkama, orašastim plodovima i žitaricama.

Treba unositi što veće količine kupusa, prokelja, brokolija jer jačaju jetru koja podržava krvni sistem i time sprečavaju nastajanje hemoroida. I integralne žitarice vam mogu pomoći jer sadrže prehrambena vlakna potrebna za pravilan rad creva.

Semenke lana, susama i orašasti plodovi sadrže visokovredne masnoće i proteine potrebne za obnovu tkiva. Za bolju zaštitu krvnih žila i zdravlje krvnih sudova važno je povećati unos zelenog lisnatog povrća, borovnica, aronije i grožda.

foto: Shutterstock

Dodaci ishrani

Vitamin C, flavonoidi, probiotici i OPC (oligomerni proantocijanidin) podržavaju sintezu kolagena, elastičnost i funkciju krvnih sudova, a deluju i protivupalno. Probiotici održavaju stabilnu crevnu floru i smanjuju stvaranje upalnih procesa u tkivu rektuma. Dugotrajno sedenje, gojaznost, trudnoća, neuredna ishrana i genetska sklonost najčešći su izazivači hemoroida.

Iako su hemoroidi čest problem koji uzrokuje mnoge probleme, među ljudima su i dalje tema koja se često izbegava.

Hemoroide zapravo imaju svi ljudi, to je jastučasto tkivo koje se sastoji od krvnih sudova i veziva, a nalazi se u analnom kanalu (zadnjem delu creva). Kad neki od navedenih uzroka poveća pritisak u području anusa, to tkivo se proširi i natekne pa dolazi do upale hemoroida.

Samo vlakna

Izbegavajte hranu siromašnu vlaknima (belo brašno, peciva, testeninu od belog brašna, meso i mlečne proizvode i slatkiše).

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:57 STOMATOLOG O UTICAJU MASKE NA ZDRAVLJE ZUBA: Pogoršana oralna higijena, LJUDI NAM DOLAZE SA OTOCIMA I APCESIMA