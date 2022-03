B. JE U SVOJOJ 25. GODINI IMALA 168 KILOGRAMA: Uz pomoć OVOGA uspela je da skine 88 KILOGRAMA, bez jo-jo efekta!

B. je veći deo svog života provela gojazna. Bila je gojazna kao dete, a do svoje 25. godine težila je 168 kg.

„Svaki izbor koji sam napravila u vezi sa brigom o svom telu, od izbora hrane do toga koliko sam vežbala, zavisio je isključio od mene“, kaže ona. „Nisam imala nikoga drugog da krivim za svoje loše odluke koje su me dovele do toga da imam skoro 170 kg.

Ali to se promenilo 2. aprila 2020, kada je B. odlučila da konačno preduzme nešto po pitanju svoje kilaže. „Poručila sam Green Fit biljne kapi i uz njih dobila i preporuku o pravilnoj ishrani i fizičkoj aktivnosti“. Tokom 15 nedelja, izgubila je 45 kg zahvaljujući ličnom treneru, jelovniku za svakodnevnu ishranu i disciplinovanoj upotrebi kapi prema uputstvu.

„Najteže mi je bilo kada sam shvatila da ovo više nije dijeta i kad prođe mogu da se vratim starim navikama, već da mora da postane moj životni stil“, kaže ona.

B. je nastavila sa svakodnevnim vežbama, planom ishrane i upotrebom Green Fit biljnih kapi, a do januara, samo 10 meseci kasnije, pala je na 80 kg.

„Moj proces gubitka težine krenuo je u trenutku kada je moja težina bila problem sa kojim sam se svakodnevno suočavala i koji me je dovodio do konstantnog stanja depresije“, kaže ona. „Kroz borbu sa kojom sam se susrela tokom ovog procesa, shvatila sam da je najteži izazov doveo do najvrednije transformacije u mom životu.”

Green Fit biljne kapi za mršavljenje predstavljaju kombinaciju tinktura i ekstrakata čiji aktivni sastojci pospešuju metabolizam, regulišu probavu i eliminaciju suvišne tečnosti, te na taj način olakšavaju razgradnju masnih naslaga. Kapi povoljno deluju na smanjenje i održavanje željene telesne težine.

DOZIRANJE I VREME TRAJANJA:

Green Fit biljne kapi uzimaju se dva puta dnevno, ujutru i uveče po 75 kapi i traju oko 10 dana. 3 bočice ovih kapi su dovoljne za mesec dana. Za najbolje rezultate vam preporučujemo da koristite Green Fit biljne kapi 2 meseca u kontinuitetu (6 bočica), a na dalje po potrebi.

Cena Green Fit biljnih kapi iznosi 1.500 rsd i možete ih naručiti online klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502.

Cena paketa 2+1 gratis (2 bočice kupite, treću dobijete gratis) iznosi 3.000 rsd i možete ga naručiti online klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502.

* Dostava je moguća samo na teritoriji Republike Srbije.

