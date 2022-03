ISKUSTVA IZ REALNOG ŽIVOTA ŽENA: Za dobar s*ks nisu važni trikovi, saveti ili POZE, već sasvim nešto drugo

Ako želite da imate nova seksualna iskustva sa svojim partnerom, ali ne znate kako da mu to kažete, bojite se da će vas ismejati ili osuđivati, ili je vam to jednostavno previše neprijatno - pročitajte šta kažu ove žene

- Nisam više želela da budem ta osoba. Htela sam da budem u vezi, htela sam da pronađem ljubav, htela sam da imam dobar seks - kaže Oliv Persimon. S 30 godina imala je, kaže, seks s dve osobe, i to manje od 10 puta.

Napominje da ju je nedostatak intimnosti podstakao u želji da postane velika ljubavnica. Međutim, pokazalo se da to nije baš ono što je očekivala.

Sjajan seks znači puštanje kontrole - Oliv Persimon, komičarka i autorka knjige "Nenamerni celibat"

Kad je Persimon na kraju opet imala seksualni odnos, sve što je mogla da pomisli bilo je: "Radim li ovo ispravno? Izgleda li moje telo seksi u ovom položaju? Kakva je to čudna buka koju smo upravo ispustili?"

- Razmišljala sam o svemu nebitnom i osuđivala sam samu sebe, osuđivala svog partnera i pokušavala da shvatim šta se, dođavola, događa - priseća se Persimon.

Problem je, kaže, bio u tome što je verovala da je za to da budeš dobar u seksu bitno poznavanje svih "saveta, trikova i poza", ali sad shvata da se radi o nečem sasvim drugom.

Sjajan seks je senzualno iskustvo - Sara Bajrden, seksualna edukatorka za odrasle i studente

- Uobičajeno je da ljudi vide seks kao izvedbu – nešto što moraju da urade "kako treba", a ne kao senzualno iskustvo - kaže Sara Bajrden.

- Užitak nije mehanička stvar. Užitak mora da uključuje ​​stvari poput komunikacije i opuštanja, poverenja, kontakta očima... Na neki način međusobnog povezivanja i prilagođavanja na nešto ličnije od onoga što bi trebalo mehanički da radimo - objašnjava.

Mnogi parovi su fiksirani na orgazam - i svoj i partnerov - kao krajnju tačku, kaže i dodaje da je orgazam važan, ali da se ne treba fokusirati samo na njega.

- Želim da dekonstruišem orgazme kao jedan događaj na kojem radimo i otvorim ga više kontekstu orgazmičkog užitka, a ne ovom jedinom cilju - kaže ona.

Umesto da se usredsredite na seks kao izvedbu, Bajrden preporučuje da ga gledate kao igru.

- Koliko možeš da se uzbudiš ne dirajući genitalije? Možete li zajedno da istražujete ​šta vas sve pali - pita.

Sjajan seks je vezan s povezanošću

Odlučna da preokrene svoju situaciju, Persimon je krenula na putovanje seksualnog samootkrivanja, što opisuje u svojoj humorističnoj knjizi "The Coitus Chronicles: My Quest for Sex, Love, and Orgasms".

Kroz niz edukacija poput BDSM časova i seansi orgazmičkog posredovanja, saznala je mnogo o sebi.

Ono što je naučila, kaže, bilo je da je osećala ogroman stid u vezi sa seksom, kao i strah od intimnosti zbog kojeg ga je izbegavala.

- Volim da imam kontrolu, bila sam na neki način opterećena kontrolisanjem svega u svom životu i nisam znala kako to da pustim kad su u pitanju seks i sastanci - priseća se ona.

Nakon što je prvi put imala seks s bivšim dečkom, Persimon je s njim razgovarala o svojim nesigurnostima. Kaže da je to od nje zahtevalo da bude ranjiva, što nikada pre nije učinila.

- Ako ste previše samokritični i ne povezujete se s partnerom, čak ni pravi pokreti neće dopustiti vašem telu da se opusti, a najviše ćete uživati kada vam je telo opušteno - ona kaže.

Veza je trajala svega nekoliko meseci, kaže Persimon, koja je nedavno izašla iz druge, dugotrajnije veze. Kaže da su je te veze naučile o važnosti ranjivosti i komunikacije.

- Za mene je stalna borba da budem ranjivija, ali definitivno to dopuštam češće nego pre i mislim da je najlakši način da budem ranjivija kroz iskrenu komunikaciju - kaže ona.

Sjajan seks je ljubav prema sopstvenom telu - Emili Nagoski, seksualna edukatorka

- Kako se osećate prema svom telu čini veliku razliku kad je u pitanju to da dopustite sebi da budete ranjivi sa seksualnim partnerima - kaže dr Emili Nagoski, seksualna edukatorka i autorka bestselera "Come as You Are".

Ako se borite sa samopouzdanjem vezanim za vaš izgled, Nagoski preporučuje vežbu dr Erik Stajs i Kerolin Beker pod nazivom "Projekat tela".

Sjajan seks je istraživanje novih stvari (spisak "da, ne, možda" može da pomogne)

Ako želite da imate nova seksualna iskustva sa svojim partnerom, ali ne znate kako to da mu kažete, možda se bojite da će vas ismejati ili vas osuđivati, ili je to jednostavno previše neprijatno - onda je ovaj spisak stvoren za vas.

Spisak sadrži aktivnosti u spavaćoj sobi koje biste mogli zajedno da isprobate. I vi i vaš partner proverićete šta ste svakako spremni da isprobate, šta biste možda bili voljni da probate i sve što definitivno niste spremni da isprobate. Kada završite s ispunjavanjem, možete razmeniti spiskove i vidite šta vas oboje zanima, piše NBC News.

Spisak će vam omogućiti da zajedno istražite nove mogućnosti uz zadržavanje granica.

- To je početna tačka za razgovor o boljem seksu - kaže Persimon.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)