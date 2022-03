STALNO SU MI NESTAJALI TAMPONI I TO ME JE IZLUĐIVALO: Provalila sam da ih moj muž BACA i uradila sam OVU stvar! (ANKETA)

Jedna žena je nedavno na Reditu ispričala kako je mesecima gubila tampone i već je, kaže, mislila da ludi, kad je shvatila da je krivac njen suprug koji ih sve vreme baca...

Objasnila je da je tampone počela da koristi tek nedavno, a on joj je, kaže, odmah rekao "da mu se ne sviđa da ih upotrebljava".

foto: Profimedia

- Nije mi nikada dao konkretan razlog već je samo rekao da mu se tamponi ne sviđaju i da bi radije da u vreme cuklusa koristim higijenske uloške - ispričala je, prenosi The Sun. A budući da je, kaže, za mnoge stvari već rekao da mu se "ne sviđaju", a ona ih i dalje radi, nije se mnogo obazirala ni na njegovu netrpeljivost prema toj higijenskoj potrepštini.

- Tražio me da opet počnem da koristim uloške ali sam mu dala do znanja da je reč o mom telu i da to ja moram odlučiti - rekla je, ali on je odlučio ipak stvari uzme u svoje ruke: pa je redovno bacao sve tampone koje bi pronašao...

foto: Profimedia

- Nisam ni znala dok nisam juče dobila menstruaciju i shvatila da nemam ni jedan tampon, a znam da ih je bilo... - kaže. Ubrzo joj je, priča, priznao da je bacio celu kutiju na šta je ona poludela i počela da viče na njega pa je izašao napolke, a ona se ljudima na Reditu obratila s pitanjem "Da li je preterala"... - Ne bi trebalo da od muža skrivate osnovne higijenske potrepštine, to je suludo - napisao je jedan, a većina se s tim složila i pitala se zašto se neko tako grozi običnih "komada vate". Bilo je i komentara da je to veliki znak za uzbunu jer zašto bi neko bio sa čovekom koga plaše tamponi, odnosno nije mu prijatno pri pomisli na njih...

Šta vi mislite?

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

02:45 Prva Konstraktina izjava nakon pobede