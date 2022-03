PALAČINKE S MLADIM LUKOM: Sočan, osvežavajući ukus vesnika proleća sve raduje – BRZO SE PRAVE, JOŠ BRŽE POJEDU (RECEPT)

Mladi luk, siguran znak na pijaci da smo na korak do proleća, prava je riznica vitamina i minerala, pomaže u prevenciji brojnih oboljenja.

Odličan je izvor vitamina A, C, E, K i kompleksa vitamina B, dok od minerala sadrži dosta sumpora, gvožđa, fosfora, kalijuma, kalcijuma, selena, hroma i mangana.

Zbog svojih antibakterijskih svojstava štiti telo od pojave upalnih procesa, a velike količine sumpora poboljšavaju varenje hrane. Poznat je kao čuvar srca, jača imunitet, a velika količina karotenoida u ovoj zdravoj namirnici štiti i vid - smanjuje rizik od pojave bolesti mrežnjače.

Vitamini C i K poboljšavaju proizvodnju kolagena i čuvaju gustinu kostiju: jedan struk mladog luka sadrži oko 20 mikrograma vitamina K i 1,6 mikrograma vitamina C, a to je 22 odsto preporučene dnevne doze . Ne odbacujte nikada zeleni deo jer pomaže da se povišeni šećer vrati u normalu, a ujedno umanjuje holesterol,

Žene posebno treba da ga jedu, pomaže organizmu da proizvede veće količine kolagena i da ga obnavlja, pa će koža biti dugo lepa, izgledaćete mladoliko.

PALAČINKE S MLADIM LUKOM

Sastojci:

- 300 g brašna

- 1,7 dl mlake vode

- 1 prstohvat soli

Nadev:

- 6 komada mladog luka

- so

- maslinovo ulje

Priprema:

1. Prosejte brašno u veliku posudu s malo soli, dodajte vodu, zamesite glatko testo i ostavite ga pokriveno krpom da odstoji na sobnoj temperaturi oko 60 min. Dotle operite luk i sitno ga iseckajte.

2. Testo izvadite na pobrašnjenu radnu površinu, podelite na 10 delova. Razvaljajte ih u oblik palačinke, premažite maslinovim uljem, pospite lukom, posolite prema ukusu, pa ih smotajte.

3. Ponovo ih razvaljajte dok ne dobijete krugove prečnika 15 cm koje ćete odložiti na papir za pečenje.

4. U tiganju zagrejte malo maslinovog ulja, palačinke pecite tri do četiri minuta s jedne, a oko dva minuta s druge strane. Gotove su kada dobiju zlatnu boju i postanu hrskave.

Možete da ih poslužite za doručak, užinu, večeru.

