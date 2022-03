DA, MOGUĆE JE: Naučnici tvrde da možete da PRODUŽITE ŽIVOT uz ove zdrave navike! Evo šta treba da uradite!

I DO 10 GODINA

Istraživači su pratili sto hiljada odraslih osoba, upoređujući one koji su živeli zdravo s onima koji nisu i došli do zaključka da oni koji su živeli potpuno zdravo, žive gotovo 20 godina duže.

Većina nas ne živi potpuno nezdravo, pa ne moramo napraviti neke velike promene. Ipak, svaki faktor koji umanjuje rizik od bolesti, a koji započnemo da primenjujemo može produžiti život za dve do tri godine.

Evo jednostavnih zdravih promena koje savetuju naučnici:

1. JEDITE ZDRAVO

Konkretno, to znači ishrana bogata voćem, povrćem i žitaricama. Ograničite unos soli, šećera i zasićenih masti.

foto: Shutter

2. OSTAVITE CIGARETE

Pušenje je rizičan faktor za srčane bolesti, ali i za razne oblike karcinoma.

3. REDOVNO VEŽBAJTE

Studija je proveravala efikasnost 30 minuta umerenog do intenzivnog vežbanja na dan. Na primer, jedan sat umerenog vežbanja nedeljno povezan je s oko tri do četiri godine dužim životnim vekom, dok je tri sata umerenog do intenzivnog vežbanja nedeljno povezano sa šest godina dužim životom.

foto: Shutterstock

4. PAZITE NA TEŽINU

Kada je reč o indeksu telesne mase (BMI), treba težiti brojkama od 18,5 do 24,9.

5. UMERENO PIJTE ALKOHOL

Postoje razna istraživanja kada je reč o alkoholu, a neke studije konzumaciju alkohola povezuju s povećanim rizikom od raka. Ipak, istraživač u ovom slučju savetuju one koji piju alkohol da se ogranič na umerenu konzumaciju alkohola.

foto: Shutterstock

