PARTNER IZBEGAVA S*KS S VAMA? Evo šta to znači i da li to možete da promenite, a jedna stvar je KLJUČNA!

Problemi s erekcijom nisu ista stvar kao nedostatak želje za seksom, ali ako muškarac doživi jedan, pre ili kasnije verovatno će se pojaviti i drugi problem, kaže Trejsi Koks, stručnjak za seks.

- Muškarci koji ne žele seks nisu muškarci s problemima s erekcijom, to su muškarci koji nisu zainteresovani za seks. Treba imati na umu da su često muškarci ti koji u dugim vezama prvi izgube želju za seksom - kaže stručnjak za seks i veze Trejsi Koks.

Ipak, postoje dobre vesti: njegov nizak libido često nema nikakve veze s time da vas ne voli, niti s čestim strahom žena da više nisu seksi i poželjne. Drugo, stopa neverstva muškaraca u brakovima bez ili s minimalno seksa nije viša od proseka muškaraca u svim brakovima (oko 20 odsto).

Treće, postoji mnogo toga što parovi mogu da učine kako bi promenili situaciju. Ovde su neke isprobane i proverene strategije koje seks terapeuti savetuju svojim pacijentima kako bi postigli dobre seksualne rezultate.

- Muškarci ćute o tome jer im je neprijatno. Naime, u društvu se nekako veruje da bi svi muškarci trebali da budu spremni za seks u bilo kom trenutku i na bilo kom mestu. Žene o tome ne pričaju jer se zbog nedostatka želje za seksom kod muškarca osećaju loše. Često misle da su one krive, da su loše u krevetu, nisu više seksi ili čak da im je partner možda homoseksualac - pojasnila je Koks.

Ovo su njeni saveti kako ga vratiti nazad u krevet.

1. Ne zavodite ga na silu

Mišljenje o napadnom zavođenju poput instaliranja šipke za striptiz u spavaću sobu ili neki drugi način direktnog zavođenja je oštro podeljeno. Razlog tome je što će se delu muškaraca tako direktno zavođenje svideti, a deo će se uplašiti i još više povući u sebe.

Hoće li to kod vas funkcionisati?

To zavisi od toga zašto je vaš muškarac uopšte prestao sa seksualnim odnosima.

Ako je to zato što vas gleda kao prijatelja, a ne ljubavnika, ovakav potez, zahvaljujući kojem će vas opet videti kao seksualnu ženu, a možda i objekat, može upaliti i kod njega se opet podstakne seksualna želja. Ako izbegava seks zbog problema s erekcijom, pritisak na seks za koji on smatra da nije u stanju da sprovede, može biti apsolutno poguban za vezu i odnos.

Još jedan razlog zašto je ovakav potez riskantan je da je vašem muškarcu možda seks previše dostupan. A ako mu ga još "gurate pod nos", odnos može još i da se pogorša.

2. Mirno reagujte na problem s erekcijom

Njegov penis nema više od 18 godina i stvari nisu više kakve su bile u početku.

Vaš partner očekuje da će s vremenom izgubiti kosu i da će imati problema s većim stomakom, ali niko ne priča o tome šta se događa s muškarčevim "najboljim prijateljem" kad prođe 40 godina. Prvi put kad ne dobije erekciju na znak, to je otrežnjujuće iskustvo, čak i ako nije trezan.

Problemi s erekcijom nisu ista stvar kao nedostatak želje za seksom, ali ako doživi jedan, pre ili kasnije, verovatno će se pojaviti i drugi problem, kaže Koks. Samo sedam odsto mladića prijavilo je probleme u održavanju erekcije, dok će do 52 odsto muškaraca između 40 i 70 godina doživeti određeni nivo erektilne disfunkcije.

Erekcije se ne događaju spontano nakon 40. godine - njoj je obično potrebna dodatna stimulacija. Penisi, isto kao i muškarci, s godinama postaju nepredvidljivi. Tako da se treba prilagoditi emocionalnom i seksualnom stanju partnera.

Dajte mu do znanja da smatrate da njegov problem s erekcijom nije ništa čudno kako se ne bi uspaničio ili sramio. Neprijatnost i strah od "seksualnog neuspeha" su česti razlozi zašto kod muškaraca nestane volja za seksom.

A ako se situacija nastavi, postoji velika mogućnost da seksa na kraju uopšte neće biti.

Razgovarajte sa svojim partnerom. Pretpostavimo da će razgovor imati pozitivan ishod, nemojte očekivati ​​najgore - to će u velikoj meri uticati na to kako ćete mu preneti svoje mišljenje. Što ste sigurniji da će rešenje koje predlažete biti prihvaćeno s odobravanjem i uzbuđenjem, pozitivnije ćete zvučati - i verovatnije je da će i partner misliti da je to dobra ideja.

Pretpostavimo da je vaš partner nakon razgovora uvređen, uznemiren ili ljut, vi ćete takođe zauzeti takav stav, a potencijalno rešenje vašeg problema vam neće biti ni na kraj pameti.

3. Ne žurite, tražite jednu po jednu stvar

Budući da su žene jako dobre u obradi informacija i artikulisanju svojih misli, često ćemo ispaliti 10 zahteva i mogućih rešenja u jednom razgovoru. U međuvremenu, vaš partner se tek bavi prvom tačkom.

Dobićete puno više ako svoj krajnji cilj pokušate da dosegnete korak po korak i ako mu jasno date do znanja šta ko od vas može ili treba da uradi.

Recimo, ako mu kažete nešto poput: "Želim da budeš senzualniji", to je kao da mu pričate na svahiliju. Umesto toga recite: "Volim kad ljubiš moj vrat" ili "Ako nisi raspoložen za seks hoćeš li mi pružiti oralni seks?".

Svaki zahtev koji se temelji na "akciji" umesto na "reci ili objasni" je obično uspešno sproveden.

4. Potrudite se da saznate šta ga uzbuđuje

Već znate odgovor na to pitanje, zar ne? Sigurni ste u to?

Partner je često poslednja osoba kojoj kažemo što nas najviše uzbuđuje jer ih često takav razgovor "uznemiruje".

Da bi vam rekao šta stvarno želi, mora da mu bude prijatno i tek onda će podeliti svoje dobro skrivano seksualno ja, riskirajući da ga vidite emocionalno golog, što je direktni put prema ozbiljno dobrom seksu.

5. Obratite pažnju na njegov stil života

On je emocionalno dobro, ali fizički mu ništa ne ide?

Treba da ga podstaknete da smanji alkohol, da prestane da puši, da počne da vežba, smanji stres gde god je to moguće, te da mu omogućite da se dovoljno naspava. Pošaljite ga kod lekara ako mislite da ima niži nivo testosterona ili su mu možda potrebni lekovi. Pomozite mu da se nosi sa stresom umesto da uzrokujete dodatni stres u njegovom životu.

Previše posla i nedovoljno opuštanja i zabave sigurno utiče na njegov penis, koji se dosađuje. Ako mu nije dobro na poslu, pati i njegovo samopoštovanje. Mnogi muškarci sami sebe definišu svojim statusom (na poslu), novcem koji zarađuju (svojim poslom) i koliko su dobri u krevetu (pod uticajem posla).

Ako nije zadovoljan na poslu, nije čudno da nije raspoložen ni za seks.

Jedan od pet muškaraca kaže da je njegov libido nizak jer su previše pod stresom zbog posla. A onda to malo želje što još imaju, ubiju alkoholom. Preterano pijenje utječe na proizvodnju testosterona, primarnog hormona odgovornog za seksualni nagon.

Nije iznenađujuće da je posledica svega toga često depresija. A zbog depresije ljudi odu kod doktora, koji im da antidepresive, a možda i neke pilule, kao na primer za visoki krvni tlak, učinkovito uklanjajući svaku želju za seksom. Uobičajena nuspojava antidepresiva i antihipertenzivnih lekova je ... pogađate - nizak libido.

Što je čovek srećniji i zdraviji, to će njegov seksualni život bolji.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

