ČAMILA SU DUGO? Evo konačnog odgovora da li je BEZBEDNO jesti JAJA kojima je istekao rok trajanja ili ih treba BACITI

Da li su jaja dugo stajala u vašem frižideru ili u ostavi? Ako je istekao rok trajanja koji na njima piše, ne žurite, nemojte odmah da ih pobacate. Evo kako da znate da li su još uvek bezbedna za jelo.

foto: Shutterstock

Postoje dve vrste ljudi: oni koji bacaju hranu čim primete da joj je istekao rok, odnosno oni koji, zadovoljni što su je pronašli skrivenu u nekom ćošku kuhinjskog ormarića ili u špajzu, sve odmah pobrste. Bez premišljanja, takvi hranu zbrišu i iz bajatih konzervi, iz kojekakvih kutija i kutijica misterioznog porekla.

Ipak, čak i ovi drugi zastanu kad su jaja u pitanju, a često ne bi trebalo. Razlog je što je jajima potrebno mnogo više vremena da se pokvare od nekih namirnica koje bezbriženo gurate u stomak.

Savladajte kalendar

Kupovna kutija za jaja ili sama jaja imaju pečat sa više brojeva. Prvo je datum, koji je skoro uvek datum prodaje, ili dan do kojeg prodavnica mora da povuče neki artikal sa polica. Ova brojka je usmerena na kvalitet i svežinu, a ne na vašu zabrinutost za bezbednost ili zdravlje.

foto: Profimedia

Na kutiji je još jedan broj: trocifreni kod koji se zove “julijanski datum“. To je dan kada su vaša jaja stavljena u karton. Možda će vam biti potreban trenutak da ga savladate i pravilno iščitate - on odgovara broju kalendarske godine od jedan do 365. Dakle, 001 bi bio 1. januar, a 365 predstavlja 31. decembar.

Broj je najkorisniji za one koji uvek insistiraju na svežini. Tačno je da će njima kajgana biti ukusnija, ali neće pogrešiti ni ako pojedu ona malo starija: odlična su za druge recepte.

I američko Ministarstvo poljoprivrede je, posle bezbroj pitanja da li je bezbedno jesti jaja kojima je istekao rok trajanja ili ih treba odmah baciti, bilo prinuđeno da razreši ovu dilemu.

foto: Printskrin

Prema njima, jaja mogu da se prodaju do 30 dana nakon što su upakovana. Dakle, čak i ako ih ima na zalihama, možda su stari nedeljama, ali jaja, kažu, ostaju sveža između tri i pet nedelja nakon napisanog datuma.

Na vama je da proverite julijanski datum. Ne morate iz džepa ili torbe da vadite kalkulator, dovoljno je da sledite ovo pravilo: ako ste, recimo, odlučili da kupite jaja ovih dana, potražite najveći mogući broj.

Jednostavan test

Ako i dalje niste sigurni šta treba da radite s jajima koja su duže stajala u kući, uradite ovaj jednostavan test: napunite čašu vodom i ubacite jaje. Ako pluta, pokvarilo se i možete da ga bacite.

foto: Profimedia

Da ne valja, otkriće se samo, pomoću mirisa. Loša jaja nisu nimalo diskretna - većina će mirisati na sumpor i time dati znak da ih odmah isključite iz ishrane.

Kurir.rs/The Healthy/B.M.

Bonus video:

16:58 RADIM OVO!! NA OVOM IMANJU VODA KREĆE NA USTA! Jaja nisu depresivna, meso je domaće, a magarac je strogo zaštićen!