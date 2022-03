UŽIVAJTE I RADITE SVE ONO ŠTO VAM PRIJA: Evo kako zaista živeti zdravije i praktično iskoristiti SVAKI DAN!

Stalno slušamo neke savete - zdravo je ovo, zdravo je ono, treba raditi ovo ili... Pa, da je baš tako jednostavno, svi bi onda imali sređen život bez ikakvih problema! A dosad ste sigurno već milion puta pročitali kako da promenite loše navike i steknete druge, bolje. Ali i dalje ostaje pitanje - KAKO? Pa, živite u skladu sa sobom, slušajte svoje telo i dajte mu ono što traži - ni više ni manje!

Da budemo malo konkretniji - živeti je i stanje duha. To znači postizanje ravnoteže - mira i stabilnosti. Moderno vreme nameće nam određeni način života - tempo je brži nego ikad dosad, stres i zagađivači su naša svakodnevica, slobodnog vremena koje možemo posvetiti sebi je sve manje, a jesti zdravo postaje sve veći izazov. Šta onda učiniti?

Nađite vreme za sebe

Za početak, pronađite bar pola sata dnevno koje ćete posvetiti sebi. Da li će to biti ujutro ili uveče, sasvim je svejedno. Važno je da se u tih 30 minuta smirite. Vežbe disanja, opuštanja, slušanje muzike, izležavanje, čitanje... radite sve što vam prija. Ako ste više tip za akciju i telo vam traži da se "razdrmate", udovoljite mu.

foto: Shutterstock

Ponesite hranu od kuće

Hrana... da, da, znamo, uz sve obaveze i celodnevnu jurnjavu teško je jesti ono što stvarno želimo. Ili, jednostavno nemamo kad da jedemo. Pekare i brza hrana jesu praktična stvar, ali nikako ne i zdrava. Rešenje za to mogla bi biti hrana pripremljena kod kuće. Koliko god nemali vremena, samo 10 do 15 minuta je sve što vam treba da sebi za posao pripremite neki zdrav obrok. Najbolje bi bilo da to bude nešto od povrća, jer je to ujedno i najzdravije rešenje. Novac koji ćete na taj način uštedeti investirajte u neku lepu stvarčicu koju ćete sebi kupiti i videćete kako ćete se super osećati.

Ne zaboravite na druženje

Viđanje s prijateljima je veoma važna stvar u životu svakog pojedinca, naročito posle ovog vremena kada smo se u pandemiji korone otuđili jedni od drugih. Zato se potrudite da što češće nalazite vremena za drage vam ljude i neka vam ne bude teško da ih ponekad pozovete na kaficu ili na večericu kako biste svi skupa proveli prijatno veče. Tako se luči hormon sreće, a i naučno je dokazano da česta druženja produžavaju život. Šta čekate? Odmah, makar telefonom, pozovite roditelje, brata, sestru, komšinicu ili prijatelje na čašicu razgovora i dogovorite susret.

foto: Profimedia

Kurir.rs/N.B.

Bonus video:

03:41 OPASNOST INTERNETA: Kako zaštititi maloletnike na društvenim mrežama?