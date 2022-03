NEĆU DA SKIDAM DLAKE SA LICA! Bosanka rekla NE brijačima i pinceti: Ako to ne rade muškarci, zašto bih ja? (FOTO)

Eldina Jaganjac (32) rešila je da ne čupa obrve i brije nausnice. Ova učiteljica iz Kopenhagena je razmišljala o tome zašto bi žene to motrale da rade, dok je to muškarcima potpuno ostavljeno kao opcija.

Ta frustracija je rasla godinama, pogotovo očekivanja modernog društva od žena kada je u pitanju izgled.

Ona se zapitala zašto bi žene morale da sklanjaju sve dlake sa tela - od obrva, nausnica, pazuha, nogu i intimnih delova, a muškarci ne moraju? Izrevoltirana, Eldina je marta prošle godine je rekla jedno veliko "ne" žiletima, epilatorima, vosku, pincetama i rešila da neće više da sklanja dlake sa svog tela.

Kaže da se ne obazire na to kako izgleda, ali da još mora da se nosi sa muškim ružnim, komentarima na ulici, koji joj dobacuju da počupa to ili bulje u njene obrve kao da ima treću oko. Nju to ne pogađa jer joj je to upravo filter i tačno zna sa kim ne treba da bude.

- Pre nego sam pustila obrve da izrastu toliko da se spoje, razmišljala sam kako to da na muškarcu niko neće primetiti, niti komentarisati, ali će sa druge strane ženama odmah biti rečeno da uklone dlake. Ranije sam se osećala veoma nervozno kada je trebalo da izađem iz kuće, a da mi obrve nisu počupane i nisam išla u teretanu ako mi noge nisu obrijane - rekla je učiteljica.

Dodala je i da je izabrala da se fokusira na bitne ciljeve i zadatke koje treba da uradi i postigne, a da mnogo manje obraća pažnju na to kako izgleda. Kaže da joj je u početku bilo neprijatno, ali sada je veoma zadovoljna sobom.

Standardi za muškarce i žene su različiti u društvu u kojem živimo, i to osećaju mnoge žene koje su se javile Eldini.

"Puno žena mi je pisalo i reklo mi da takođe osećaju pritisak da uklone sve svoje dlake na telu, iako to ne žele. Ali osećaju se pod pritiskom društva da to čine ili su bile maltretirane jer su imale dlake na telu", dodala je Eldina.

"Pisalo mi je mnogo žena, rekavši da se osećaju kao da su jedine žena s dlakama na licu ili s istaknutim dlačicama na telu. A zapravo ih je toliko puno, a imati dlake na telu kao žena i nije neka nesvakidašnja stvar. Dobila sam možda 100 negativnih poruka od muškaraca, a možda 4-5 od žena", dodala je.

"Biti veran sebi vrlo je važno i uvek će postojati ljudi koji će te voleti onakvim kakav zaista jesi. Mislim da bi moj savet bio da ako te ljudi ne vole, uvek možeš pronaći nove prijatelje. Uvek možete pronaći druge grupe ljudi koji će prihvatiti i ceniti vaše misli i osećaje. I želiš li stvarno biti voljen zbog nečega što nisi?", kazala je Eldina.

"Mislim da su standardi lepote nasumični. Stalno se menjaju. Nešto što je sada jako važno moglo bi biti potpuno nebitno za 10 godina. Stoga mi nije jasno zašto postoje takva očekivanja da se ljudi, posebno žene, uklope u ove standarde."

"Mislim da je uvek dobra ideja razmisliti o tome zašto radiš to što radiš. I je li to ono što želiš ili to radiš zbog nekog straha?", poručila je Eldina za kraj.

Frida Kalo je čuvena meksička slikarka, koja je osim izuzetne umetnosti bila poznata kao feministkinja i žena koja nije čupala obrve i brijala se. Ona je bila predvodnica modernog i nadrealnog slikarstva u Meksiku. Često je slikala svoje autoportrete gde je prikazivala emocije. Njen život i umetnost su radnja istoimenog filma u kome je njen lik oživela Salma Hajek. foto: Profimedia

