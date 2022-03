KAKO RODITELJSKE SVAĐE ZAISTA UTIČU NA DECU: Evo zašto NIKADA NE TREBA da se raspravljate pred klincima i kako da povučete ručnu

Ako raspravom i nadvikivanjem rešavamo stvari, učimo dete da je to način na koji se rešavaju problemi.

Niko ne kaže da je lako uvek biti smiren i ne svađati se. Kao odrasli ljudi trebalo bi da budemo dovoljno zreli da se ne igramo podbadanja i da se ne svađamo kao mala deca na igralištu. Ne bi trebalo da nam je bitno ko je pobedio i "čija je lopta".

Bitno je da roditelji budu u skladnim odnosima, posebne ispred dece. Pritom se ne misli da jedan roditelj treba "gutati" dok drugi sipa vatru. Učenje deteta da trpi i da se ne bori takođe nije opcija. Ako mama ćuti dok tata viče, samo ćete naučiti dete da je u redu da muškarac viče, pa će verovatno vaša ćerka naći takvog partnera u budućnosti - jer je navikla na to i misli da tako treba.

foto: Profimedia

Zato je presudno da se oba roditelja popuste. I neslaganje pred detetom može biti u redu sve dok dete nije predmet tog neslaganja i dok su tonovi govora niski, a reči se biraju. Jedno istraživanje s Harvarda pokazalo je kako se rešavanje sukoba prenosi s roditelja na decu. Nivoi negativnosti ili pozitivnosti koje su njihovi roditelji iskazivali u sukobima ranije bili su u direktnoj korelaciji s nivoima negativnosti i pozitivnosti kod njihove dece kasnije u životu prema svojim partnerima.

Metode roditelja postaju metode dece

Kada je u fokusu roditeljskog sukoba samo dete, ulog je malo veći. Deca su emotivno vezana za svoje roditelje i ne žele da budu "između njih". Dete ne bi trebalo da bira ko je u pravu niti da se oseća da je uzrok svađe. Time ćete od deteta stvoriti biće koje na ramenima nosi teret krivice i straha. Detetu se nameće odgovornost, što dugotrajno donosi osećaj da je u njemu problem. Takvo dete povući će se u sebe jer će misliti da će tako sprečiti svađe roditelja, s obzirom na to da se svađaju oko njega. Ako se roditelji razvedu, moguće je da će čitav život sa sobom vući kovčeg krivice.

foto: Stock

Kako ostati složan pred decom?

Nismo roboti. Imamo emocije i one znaju da se rasplamsaju. Ali, odrasle smo osobe i trebalo bi barem da naučimo da se "svađamo", odnosno argumentovano i smireno da razgovaramo o stvarima oko kojih se ne slažemo, a to znači: - nema povišenih tonova - nema pokazivanja prstima (to je neverbalna pretnja) - nema prekidanja drugog dok govori - nema pasivne agresije na licu i govoru tela (okretanje očima, skupljene usne, ruke na bokovima, teško disanje, pogledi u stranu...) - nema skrivenih pogleda prema detetu - nema spominjanja deteta - nikad ne uvlačite dete u svađu

foto: Profimedia

Ako se i posvađate, jako je bitno da se pomirite pred detetom. Izvinite se partneru, zagrlite dete i jasno mu recite da ono apsolutno nije predmet neslaganja, da se mama i tata vole, ali pričaju o nekim stvarima kako da ih reše.

