PITALA SAM SVE SVOJE BIŠE ZAŠTO SMO RASKINULI: Posle toliko vremena konačno sam saznala BRUTALNU ISTINU! Odgovori su zapanjujući

Pitala sam sve svoje bivše zašto smo raskinuli, a oni se nisu suzdržavali u odgovorima, kaže autorka Džesika Sager. Dve stvari su istovremeno i neverovatne i varljive: naša sećanja i internet. Nedavno je kontaktirala svakog svog bivšeg dečka kako bi saznala, iz njihove perspektive, zašto stvari između njih nisu uspele. Neki od razlaza bili su žestoki, a s nekima je još uvek u prijateljskim odnosima.

I, kako se ispostavilo, nekoliko njenih bivših momaka seća se njihove prošlosti potpuno drugačije od nje.

"Kad biste me pitali zašto bilo koja od mojih veza nije uspela, bila bih potpuno iskrena - jer nisu bili dovoljno dobri za mene", kaže Džesika. Promenila im je imena jer su neki od njih radili prilično grozne stvari, a neki jednostavno vole privatnost, prenosi YourTango.

foto: Profimedia

Slede autentični transkripti njihovih razgovora, bez ljubaznosti, zajedno s pozadinom priče:

1. Bivši dečko Luis

- Luis i ja smo se upoznali na venčanju mog brata. Odmah smo se zbližili, ali kada je odletio kući u Kansas, gde je živeo, saznala sam da ima devojku - priča Sager, dodajući kako je brisala njegov broj dok joj nije dokazao da je raskinuo vezu. Zatim joj je poslao avionsku kartu da ga vidi, zajedno s gomilom poklona. Međutim, njihova romansa je bila kratkotrajna iz nekoliko razloga. Kao prvo - bilo joj je teško da mu veruje zbog toga kako je sve počelo, a bio je i u drugoj vremenskoj zoni.

Luis: Ušao sam u vezu s tobom jer je moja bivša devojka želela previše da se obaveže. Činila si se jednostavnijom i zabavnijom, i bila si... neko vreme. Takođe, želim decu i želim da ih odgajam hrišćanski, što mi se čini da ne ceniš previše i ne shvataš ozbiljno.

Ja: Sećaš li se kad si me ignorisao dve nedelje? Je li to imalo veze s tim?

foto: Profimedia

Luis: Da. Za to vreme se čak ništa nije dogodilo. Bio sam jako zauzet, a ti nisi prestajala da me gnjaviš zbog toga.

Ja: Jesi li išao u WC u te dve nedelje?

Luis: Šta?

Ja: Nemoj da preteruješ, samo odgovori na pitanje.

Luis: Mislim, verovatno?

Ja: Onda si imao slobodan minut ili dva da mi pošalješ poruku i kažeš da si zauzet.

Luis: Završio sam s ovim.

2. Bivši dečko Patrik

- Patrik i ja bili smo dugogodišnji prijatelji pre nego što smo se spojili. Poverila sam mu svoj život, a on je mogao da me čita kao niko drugi. Takođe, raskinuo je sa mnom putem poruke, a onda promenio status na društvenim mrežama da je "u vezi" s 18-godišnjom devojkom istog dana kada me je ostavio - ispričala je. Onda je nije ostavljao na miru, iako ga je pristojno zamolila da lakše nastavi dalje.

foto: Profimedia

Patrik: Bila si moja zaštita. Voleo sam te i još uvek te volim, ali vreme nikada nije bilo pravo za nas.

Ja: Šta s tim što si me prevario s tom 18-godišnjakinjom?

Patrik: Ništa se nije dogodilo sve dok nismo raskinuli. Ništa fizički.

Ja: Misliš, nakon što si raskinuo sa mnom putem poruke.

Patrik: Bila si u drugačijem raspoloženju i znam da mrziš telefonski razgovor.

Ja: Zašto si nastavio da razgovaraš sa mnom nakon što si me ostavio?

Patrik: Iskreno, nedostajala si mi. I bio sam sebičan. Nisam želeo da prihvatim činjenicu da sam te možda povredio, pa sam pokušao da vratim naše prijateljstvo da bude kao pre nego što je išta eskaliralo. I dalje mi ponekad nedostaješ.

foto: Profimedia

3. Bivši dečko Dag

Dag je bio bubnjar. Bili su u mutnoj, nedefinisanoj vezi sve dok nije donela kolače na jednu od njegovih svirki, gde ga je videla kako se drži za ruke s bivšom devojkom, koja je kasnije pokušala da je kopira frizurom, potpunom promenom stila odevanja, pa čak i nastojanjem da se zaposli u časopisu u kojem je Džesika tada radila.

Dag: Nisam bio spreman na obvezu, ali nisam to shvatao neko vreme. Morao sam da se saberem. Bio sam opsednut tobom kad smo se prvi put sreli, ali što si bila dostupnija, to sam više gubio interesovanje.

Ja: Da, rekao si mi "ne sada, ali uskoro". Onda, dve godine kasnije...

Dag: Bilo je loše. Osećao sam se grozno. Pogotovo jer ni to nije išlo. Želeo sam sigurnost, i nekoga ko će mi pomoći da se osećam bolje. Imala si tonu događanja, i iskreno sam se osećao ugroženo na neki način. Osećao sam se manje muškarcem, jer nisam puno radio. Moja bivša je bila više na mom nivou i tu je postojala istorija koju ti i ja nikad nismo imali.

foto: Profimedia

Ja: Sad si oženjen... nekom drugom. Čini se dobra.

Dag: Da! Mislim da bi ti se svidela.

4. Bivši dečko Bred

- Izlazila sam s Bradom dve nedelje - kaže Sager.

Bred: Oporavljao sam se.

5. Bivši dečko Džon

- Godinama sam bila zaljubljena u Džona. Družili bismo se solo, tako se zbližili ... i onda ništa - kaže Džesika.

Džon: Bila si kao moja mala sestra i mama u isto vreme, ali zgodna. Ne znam kako to da objasnim, ali bilo je tako čudno.

6. Bivši dečko Kris

- Kris i ja smo otišli na nekoliko sastanaka koji nisu odveli nigde, ali ostali smo prijatelji godinama. Bio je moje rame za plakanje kad stvari nisu išle s drugim momcima i obrnuto - priča Sager. Jedina razlika je bila u tome što bi on bio ljubomoran kad bi ona izlazila s drugim momcima, ali nikad se zapravo nije ponudio da izađe s njom.

foto: Profimedia

Kris: Nezavisna si. Nisam ti bio potreban. Zbog toga sam se osećao loše. Uvek si bila kul. Zato kad bi te drugi momci uznemirili, ja bih se naljutio jer si dobra devojka. Zaslužila si mnogo bolje. A ja to jednostavno nisam mogao da ti dam.

7. Bivši dečko Den

Den je bio njen dečko iz srednje škole. Zabavljali su se šest meseci i on ju je ostavio na njihovu godišnjicu neposredno pre nego što je trebala da nastupi kao Julija u školskoj predstavi. Nije bila toliko uzrujana koliko je osećala da je trebala da bude. Mesec dana kasnije saznala je da je vara s dvema devojkama koje je poznavala, od kojih je jedna bivša devojka njihovog zajedničkog prijatelja.

Den: Mislio sam da si zaljubljena u mene. Nisam bio spreman na to.

Ja: Mogu li nešto da ti priznam? Rekla sam to samo zato što nisam znala šta bih ti drugo rekla.

Den: To menja stvari.

Ja: Zašto me ipak nisi voleo? Stvarno sam draga.

Den: Eh, nismo imali puno zajedničkog, a ja sam išao u školu i upoznavao sve te nove devojke.

Ja: Devojke s kojima si me prevario su one koje si već poznavao.

foto: Profimedia

Den: Ne znam ni računa li se to jer sam zadnjih mesec dana bio psihički i emocionalno udaljen.

Ja: Zanimljivo, tada si počeo da me teraš na seks. Nije li to čudno?

Den: Učinio sam pravu stvar.

8. Bivši dečko Pit

- Pit je bio cimer mog najboljeg prijatelja. Nekoliko puta smo se družili, otišli na nekoliko sastanaka, i kad god bi trebalo da postane ozbiljno, on bi nestao... ili bih ja išla na unapred rezervisano putovanje sa svojim prijateljima. I, kao idiot, dopuštala bih da se to događa uvek iznova dok nisam naučila lekciju. Još uvek smo prijatelji sada kada oboje izlazimo s drugim ljudima. Zanimljivo, njegova devojka se zove Džes, a on kaže da ima smisla za humor sličan mom - ispričala je Džesika.

Pit: Prvi put kad smo se približili nečemu ozbiljnom, upoznao sam nekoga. To nigde nije išlo. Ipak je bila super zgodna. Onda kad smo se konačno opet zbližili, otišla si u Japan s gomilom frajera. Znam da se tu ništa nije dogodilo, ali to me je unervozilo i prekinulo volju za dalje.

Ja: Po čemu se nova Džes razlikuje od mene?

Pit: Glas joj je manje dosadan.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

Bonus video:

03:06 DECA NE TREBA DA BUDU RAZLOG DA SE OSTANE U BRAKU! Psihoterapeut Biljana Ćuflaić objasnila šta je NAJVAŽNIJE za opstanak braka