ŠMINKU ČESTO KORISTIMO DUŽE NEGO ŠTO JE DOZVOLJENO: Ovo su glavni pokazatelji da je vreme da PUDER, BRONZER i SENKU bacite u kantu

Iako za većinu stvari gledamo rok trajanja, šminka se nekako uvek provuče, pa je koristimo duže nego što je to dozvoljeno. Naravno, ova navika nije uopšte dobra, jer korišćenje šminke kojoj je istekao rok trajanja može da bude prilično štetno po zdravlje kože lica.

Pored toga što šminka kojoj je istekao rok ne može lepo da "odradi svoj posao", jer će se razmazivati, neće biti postojana, a može i ostavljati mrlje po licu, "bajati" mejkap proizvodi mogu prouzrokovati i zdravstvene probleme poput konjuktivitisa, akni, alergije i osipa.

foto: Shutter

Ono zbog čega nekad koristimo šminku kojoj je istekao rok jeste neznanje datuma do kojeg određeni mejkap proizvod važi, jer se često dešava da se datum obriše sa ambalaže.

Ukoliko niste sigurni do kada vam važi određena šminka poput pudera, bronzera ili senki, ovo su glavni pokazatelji da li treba da ih bacite, ili možete da koristite ove proizvode još malo.

foto: Shutterstock

Puder

Da je puder za bacanje, najlakše ćete zaključiti po tome što će se neki njegovi sastojci odvajati.

Na primer, ako se odvaja ulje kada ga nanesete na dlan, onda je vreme za novu bočicu.

foto: Shutterstock

Bronzer

Ako vam se izvrisao datum sa bronzera, rumenila ili pudera u kamenu, budite bez brige. Ovi prozivodi zbog svog "agregatnog stanja" spadaju u najdugotrajniju šminku, ukoliko se čuvaju na hladnom i tamnom mestu.

Nakon otvaranja ove mejkap proizvode možete koristiti i do dve godine.

foto: Profimedia

Olovka za oči i maskara

Zbog toga što se nanose u predelu očiju - regije koja je jako osetljiva, kako ne biste rizikovali, olovku za oči i maskaru treba menjati na tri do šest meseci.

Takođe, ovi proizvodi su podložni brzom propadanju, za razliku od pudera u kamenu, bronzera ili rumenila.

foto: Profimedia

Senka

Što se senke tiče, najbolji pokazatelj ispravnosti jeste kako se nanosi i koliko dugo senka stoji na kapcima.

Od velike važnosti je i sastav senke - one u prahu mogu trajati duže, čak do 18 meseci nakon otvaranja, dok one koje su masne upola kraće - od šest do deset meseci.

foto: profimedia

